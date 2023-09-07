Не мобилизация: в ВСУ прояснили суть военного учета женщин в Украине

7 октября 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 1 закона "О воинской обязанности и военной службе" (регистр. №6482). Он устанавливает взятие женщин определенных профессий на военный учет по их желанию.

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Об этом стало известно из заявления Генерального штаба ВСУ. Законом устанавливается, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных .

При этом в Генштабе отмечают, что постановка на военный учет – это не мобилизация медиков.

Какая категория женщин должна прийти в ТЦК и СП?

С 1 октября на военный учет будут обязаны встать все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы. Военный учет женщин 2023 года регулируется указом Министерства обороны Украины № 35.

Согласно новому порядку военного учета, женщины с другими специальностями, родственными военной, могут стать на учет по собственному желанию. Список специальностей можно прочитать здесь.

2. Как встать на учет женщинам?

Процедура регистрации на военный учет осуществляется в ТЦК.

Необходимые документы:

заявление о взятии на учет;

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;

свидетельство о рождении детей/документе об опеке;

свидетельство о браке;

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Когда женщина приходит в ТЦК встать на военный учет, на нее заводят личное дело. Далее она должна быть направлена на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности/непригодности к военной службе. Медкомиссия у военнообязанных женщин должна проходить так же, как у мужчин: должны осмотреть хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Единственное отличие – женщины должны пройти еще обзор у гинеколога.

3. Какие обязанности будут у женщин, которые станут на учет?

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Такие женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами. То есть законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин.

4. Беременные женщины и женщины-матери? Нужно ли становиться на военный учет?

Законом установлено, что исключением являются беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске. По статье 73 расписания заболеваний согласно Положению о ВВК, беременные женщины признаются непригодными к военной службе, независимо от срока и течения беременности.

Уже призванные во время мобилизации женщины-военнослужащие имеют право на увольнение со службы по беременности (независимо от течения и срока) и в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ею шестилетнего возраста.

Медики-матери получают право на отсрочку, если воспитывают детей самостоятельно, имеют 3 и более несовершеннолетних детей или воспитывают ребенка с инвалидностью, а также их муж служит в ВСУ.

Для этого необходимо посетить свой ТЦК и СП и предоставить все подтверждающие документы.

5. Нужно ли самостоятельно идти в ТЦК и СП?

Заведения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования, которые осуществляют подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за два месяца до завершения обучения представляют список таких женщин в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которых они расположены.

Указанные списки являются основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанного (без определения степени их годности для выполнения воинской обязанности и отметки о взятии на учет) и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Выдача временных удостоверений военнообязанного указанным в списках женщинам, получившим образование по медицинской или фармацевтической специальности, осуществляется районным (городским) территориальным центром комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого расположены учебные заведения. Срок действия таких удостоверений – 30 суток.

Женщины, которым выданы временные удостоверения военнообязанного, должны в семидневный срок со дня получения таких удостоверений прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого задекларировано/зарегистрировано место их проживания, для взятия на военный учет.

Нетрудоустроенные женщины прибывают самостоятельно в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью взятия их на военный учет военнообязанных.

6. Ответственность за уклонение от постановки на военный учет

За нарушение военнообязанными правил военного учета во время военного положения, на них может быть наложен штраф от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн) (статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Как писал OBOZREVATEL, ранее адвокат Марина Бекало объяснила, что взятию на военный учет подлежат пригодные по состоянию здоровья женщины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность.

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