Имеют ли право останавливать авто для вручения повестки во время военного положения в Украине: разъяснение

Во время военного положения и общей мобилизации в Украине работники военкоматов или полиции имеют право останавливать машины для вручения повестки. Если водитель не открывает окно и не берет повестку, это может привести к негативным последствиям.

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Как пояснила адвокат Екатерина Анищенко в комментарии "РБК-Украина", согласно закону, повестка должна быть вручена лично адресату. "Существенных изменений с начала войны законодательство не претерпело. Место вручения повесток ни одним нормативным актом не установлено", – сказала она.

По словам юриста, вручение должно происходить непосредственно в руки военнообязанному.

"Повестку следует вручить непосредственно в руки мужчины, которому она адресована. Вручение в автомобиле на парковке не является лучшим способом выполнения этой процедуры, поскольку могут возникнуть сомнения в действительности вручения и обеспечения права адресата на информацию", – отметила Анищенко.

Специалист добавила, что военнослужащие имеют право вручать повестки украинцам в том числе и через полицию.

"Если сотрудники военного комиссариата вместе с полицией требуют от водителя открыть окно и взять повестку, это может рассматриваться как официальный процесс вручения. Согласно закону, повестка должна быть вручена лично адресату. Если водитель не открывает окно и не берет повестку, это может привести к негативным последствиям. Например, военный комиссариат может принять дополнительные меры для вручения повестки", – пояснила Анищенко.

Требования останавливать машины для вручения повестки законом не предусмотрены, в то же время нет и прямого запрета на это, добавила юрист.

"Официальные представители – работники военного комиссариата или полиции – имеют право останавливать автомобили для вручения повестки. Это происходит в контексте мобилизации или выполнения других официальных процедур. Согласно закону, повестка должна быть вручена лично адресату, и остановка автомобиля является одним из способов обеспечения личного вручения", – объяснила адвокат.

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