'У нас есть план действий': в Минюсте сказали, возможна ли экстрадиция ухилянтов из-за границы

Основной проблемой экстрадиции украинцев-уклончан из-за границы есть опасения других стран. Они связаны с безопасностью.

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Об этом заявил министр юстиции Денис Малюска в эфире национального телемарафона "Единые новости". Он подкерестил, у власти уже есть план действий.

"Даже по очевидным случаям преступлений, которые совершали, например, бежавшие за границу топ-коррупционеры – даже их не хватает, чтобы обеспечить экстрадицию, потому что в странах Европы их суды очень осторожно относятся к вопросам экстрадиции, в частности в связи с тем, что у нас война продолжается", – сказал Малюска.

Он добавил, что адвокаты уклоняющихся апеллируют к опасностям, связанным с войной.

"У нас сейчас есть план действий, как на это реагировать. Сейчас в Верховной Раде есть специальный закон, который введет отдельный режим содержания, чтобы принять дополнительные меры их безопасности, чтобы гарантировать большую эффективность экстрадиции", – сказал министр юстиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предлагает разрешить сотрудникам ЖКХ, ОСМД и других организаций, обслуживающих жилые дома, подавать в военкоматы сведения о призывниках и военнообязанных и вручать повестки о вызове в ТЦК и СП. Кроме этого, этот документ предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, не желающих воевать, вовлекать в работу на экономику государства.

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