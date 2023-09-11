Кого из украинцев мобилизуют осенью и что грозит за игнорирование повестки: разъяснение

В июле Верховная Рада большинством голосов поддержала законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября 2023 года. Так что осенью призыв граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет будет продолжаться.

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Причем мобилизация коснется украинцев как с опытом военной службы, так и без него. Кого мобилизуют в первую очередь и что грозит за игнорирование повестки, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кому могут вручить повестку осенью 2023 года

Осенью в рамках всеобщей мобилизации повестки могут получить следующие категории граждан:

– с опытом военной службы – пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет,

– без опыта военной службы – пригодные и ограниченно пригодные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет,

– снятые и исключеные с военного учета украинцы в возрасте от 18 до 60 лет (с "белым билетом"), которые признаны пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением военно-врачебной комиссии (ВВК).

Кого могут мобилизовать в первую очередь

Сказать, кого в первую очередь мобилизуют этой осенью, сложно, рассказал ТСН адвокат Ростислав Кравец. По его словам, сейчас в армию не могут найти нужных специалистов.

"К сожалению, выглядит ситуация так, что "дикая" мобилизация и отсутствие отлаженного учета привела к тому, что фактически на нужды ВСУ не могут найти специалистов. Происходит очень неправильный подход и с точки зрения военной науки комплектования, и с точки зрения моральной поддержки самих военнослужащих и военнообязанных", – считает юрист.

Что угрожает за игнорирование повестки

За игнорирование повестки в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность. Каждый случай рассматривается индивидуально, говорит Кравец. По его словам, в основном речь идет об административной ответственности, поскольку для привлечения к уголовной необходимо доказать факт умышленного уклонения.

"Это целый комплекс мер. Фактически все это устанавливается в рамках досудебного расследования и уже в суде. Действительно ли лицо умышленно уклонялось от мобилизации. Потому что, например, может так совпало, что выдали повестку, а лицо заболело. Или выдали повестку, а у лица что-то случилось срочное, не смог уехать, или какое-то другое обстоятельство", – сказал юрист.

Так, если военнообязанный не прибывает в ТЦК по вызову для уточнения данных или прохождения ВВК, ему грозит штраф в размере 1 700-3 400 грн (от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) за первое нарушение или 3 400-8 500 грн (от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов) за повторное нарушение в течение года.

За игнорирование мобилизационного распоряжения грозит уголовная ответственность от ограничения свободы до 3 лет до лишения свободы от 3 до 5 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– С 1 октября на воинский учет в Украине должны встать все женщины-медики: врачи, медсестры, стоматологи, акушерки и фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет. В Генштабе отмечают, что это не означает мобилизацию медиков.

– Ограничения на выезд за границу будут касаться не всех женщин на военном учете, а только мобилизованных, пояснил заявил член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

– Могут ли сотрудники военкоматов или полиции останавливать авто для вручения повестки, читайте в материале по ссылке.

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