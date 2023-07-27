В Украине продлили военное положение и мобилизацию: названы сроки

Верховная Рада поддержала президентские законопроекты №9532 и №9533 о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Призыв в армию и военное положение пролонгированы еще на 90 дней – до 15 ноября 2023 года.

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Соответствующие решения поддержали большинство народных депутатов. Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По словам нардепа, постановление №9532 поддержали 347 депутатов. Это уже восьмое продление с начала полномасштабной войны.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский 26 июля внес в парламент Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки утвердил президентские законопроекты. За проголосовали 17 членов комитета. После чего законопроекты были поддержаны в сессионном зале парламента.

Во время общей мобилизации в Украине могут быть призваны на военную службу следующие категории граждан:

– военнослужащие, которые уже проходили срочную службу;

– офицеры запаса, резервисты и другие лица с опытом службы;

– граждане, ранее не проходившие военную службу;

– граждане, ограниченно пригодные во время военного положения.

В военное время ограниченно пригодные мужчины могут быть призваны на военную службу, но с определенными ограничениями. Такие лица в основном проходят службу в частях, не совершающих боевых действий, таких как обеспечение или тыловые подразделения.

Напомним, в августе 2023 года повестки в Украине будут получать прежде всего военнообязанные мужчины с боевым опытом, а уже потом – люди, владеющие определенными специальностями. В то же время украинское правительство расширило перечень сфер, работники которых могут быть забронированы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинским военнослужащим увеличили срок отпуска во время военного положения – до 30 суток. Однако уйти отдыхать сразу на месяц нельзя: только на короткое время, которое не должно превышать 15 суток за один раз;

– согласно закону, игнорирование повестки военнообязанными влечет ответственность, в частности уголовную. Сотрудники ТЦК и СП могут вручать повестки для уточнения данных или прохождения медкомиссии. Также это может быть мобилизационное предписание.