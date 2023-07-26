Кому в первую очередь вручат повестки в августе, а кто может получить бронь: главное о мобилизации в Украине

В августе 2023 года повестки в Украине будут получать прежде всего военнообязанные мужчины с боевым опытом, а уже потом – люди, обладающие определенными специальностями. В то же время украинское правительство расширило перечень сфер, работники которых могут быть забронированы.

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Как рассказала в эфире телемарафона юрист из НКО "Юридическая сотня" София Кухоцкая, общая мобилизация и призыв мужчин от 18 до 60 лет в Украине не останавливаются, но с 1 августа появится ряд изменений в общих правилах. В первую очередь, они будут касаться солдат срочной службы, но в выдаче повесток ничего не изменится.

Как пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Роман Горбач, кроме мужчин с боевым опытом, в ВСУ есть запрос на граждан с навыками иностранных языков: английский, французский или немецкий.

В то же время, согласно Порядку бронирования военнообязанных, утвержденных Правительством, в Украине устанавливается четыре группы субъектов, работники которых могут быть забронированы:

– органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

– предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

– предприятия, учреждения и организации, производящие товары, выполняющие работы и оказывающие услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВС, других военных формирований;

– предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Предприятие может забронировать до 50% военнообязанных работников. Но, например, к предприятиям топливно-энергетического комплекса ограничение количества военнообязанных, подлежащих бронированию, не применяется вообще.

Напомним: с принятием законопроекта №9342 одна из категорий военнообязанных может потерять право на отсрочку от мобилизации. Дело в том, что до сих пор отсрочку от мобилизации можно было получить при условии, что у военнообязанного есть родственник с инвалидностью I или II группы – жена (муж), родители или родители жены (супруга). Эта же причина могла быть и основанием для увольнения в запас, если таких родственников имеет мобилизованный в ряды ВСУ.

Но теперь, после перемен, не служить можно будет только в том случае, если в семье больше нет других людей, способных удерживать человека с инвалидностью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– вручать повестки в территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине могут, в частности, и на блокпостах. Документ должен быть заполнен и подписан начальником ТЦК и вручен человеку лично;

– на днях в Украине вступил в силу закон о новых основаниях для увольнения с военной службы. Теперь освобождаться из армии могут военные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.