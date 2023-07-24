Кто из мужчин может потерять отсрочку от мобилизации из-за изменений законодательства в Украине: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная в результате полномасштабного вторжения России. При этом некоторые мужчины имеют право на отсрочку.

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Однако с принятием законопроекта №9342 одна из категорий может ее потерять. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Согласно закону, содержать нетрудоспособных лиц обязаны:

совершеннолетние дети;

родители лица;

жена или муж лица;

До сих пор отсрочку от мобилизации можно было получить при условии, что у военнообязанного есть родственник с инвалидностью I или II группы – жена (муж), родители или родители жены (супруга). Эта же причина могла быть и основанием для увольнения в запас, если таких родственников имеет мобилизованный в ряды ВСУ.

Но теперь, после смен, не служить можно будет только в том случае, если в семье больше нет других людей, способных удерживать личность с инвалидностью.

В частности, лица, имеющие родственников с инвалидностью или опекуны родственников с инвалидностью могут потерять право на отсрочку, если в семье есть другие трудоспособные лица, обязанные в соответствии с законом их содержать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Адвокат рассказала, что делать тем, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, но получил отказ. В последнее время ТЦК и СП все чаще отказывают военнообязанным в получении такой отсрочки.

– За уклонение от призыва на военную службу украинцы получают реальные приговоры. О конкретных примерах читайте в материале.

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