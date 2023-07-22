Что делать украинцам, имеющим право на отсрочку от мобилизации, но получившим отказ: разъяснение

Во время военного положения и всеобщей мобилизации призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Однако некоторые категории граждан могут получить отсрочку от мобилизации, если у них есть для этого веские причины.

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При этом в последнее время территориальные центры комплектования и социальной поддержки все чаще отказывают военнообязанным в получении отсрочки от мобилизации. Что делать в таких случаях объяснил адвокат Роман Симутин.

По словам юриста, в последнее время представители ТЦК СП все чаще отказываются получать заказные письма от военнообязанных, в которых указаны основания для получения отсрочки от мобилизации. Либо же забирают заказные письма, но не дают разрешения на отсрочку.

Симутин перечислил ключевые причины для отказа в отсрочке, которые называют в военкоматах: не обновленные учетные данные или не полный пакет документов. В связи с этим военнообязанному гражданину предлагают явиться в ТЦК СП лично. Однако подобные действия, по словам адвоката, противоречат действующему законодательству.

"На самом деле факта вашего сообщения путем отправки заявления по почте вполне достаточно. Вы должным образом сообщили ТЦК и СП и последние не могут отказать в предоставлении отсрочки, если у вас есть законные основания, потому что это их обязанность, а не право – хочу дам, хочу не дам", – сказал он.

Также Симутин добавил, что военнообязанным ответ от военкомата необходим лишь для того, чтобы снять лишние вопросы в ходе проверок документов на блокпостах и улицах.

Людям, получившим письма с отказом в предоставлении отсрочки, он порекомендовал обращаться с жалобой в областной территориальный центр комплектования.

Юрист заверил, что с момента, когда на руках военнообязанного есть корешок о вручении письма представителю военкомата, ему не могут вручить штраф или подозрение.

"С момента успешного уведомления, когда у вас на руках имеется корешок о вручении письма ТЦК, вам уже не могут вручить ни штрафов, ни подозрений. Подчеркну: даже не с момента получения вами ответа", – добавил Симутин.

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