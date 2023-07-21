Как наказывают в Украине за уклонение от мобилизации во время военного положения: реальные примеры

В Украине с начала полномасштабного вторжения армии РФ действует всеобщая мобилизация. За уклонение от призыва на военную службу в этот период применяется статья 336 Уголовного кодекса.

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OBOZREVATEL собрал реальные приговоры, полученные за уклонение от мобилизации во время военного положения. Как известно, это может влечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Согласно статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), следующие действия или бездействие могут быть признаны административными правонарушениями:

Порча военно-учетных документов или потеря их по неосторожности (Статья 211 КУоАП) – это нарушение, которое предполагает наличие или использование документов, связанных с военным учетом, в поврежденном состоянии или их утрата вследствие небрежных действий. Наказывается штрафом в размере от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета (Статья 210-1 КУоАП) – это относится к ситуациям, когда призывники или военнообязанные не являются в военкомат для уточнения учетных данных, отказываются от повестки без законных оснований и т.д. За такие нарушения также могут применяться административные наказания.

Военнослужащие могут рассматривать административные дела о привлечении к ответственности по некоторым статьям. Это является одной из особенностей военного правосудия, которое предусматривает возможность военных органов рассматривать и применять административные наказания за определенные правонарушения.

Уголовная ответственность наступает в ряде случаев. Этот вопрос регулирует ряд статей:

Статья 336 УК Украины (наиболее актуальна в военное время) – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Статья 336-1 УК Украины – уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации.

Статья 337 УК Украины – уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания.

Статья 335 УК Украины – уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава.

Самая распространенная и актуальная в условиях войны статья 336 – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Это преступление карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет. Однако реальное наказание может заменить испытательным сроком – и в наших реалиях так случается очень часто.

Обвинительные приговоры

В Житомирской области мужчина родом из Донецкой области, который работал комплектовщиком проводов, был приговорен к трем годам тюремного заключения за уклонение от мобилизации.

В начале сентября 2022 года этому мужчине была проведена медицинская комиссия, в результате которой его признали годным к военной службе, и он не возражал против этого. Однако, спустя 10 дней он не явился на пункт сбора военнообязанных для отправки в Вооруженные силы Украины.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Несмотря на его искреннее раскаяние, Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области не поверил в него и вынес приговор - три года лишения свободы.

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В Ковельском горрайонном суде Волынской области был рассмотрен случай уроженца Соледара, Донецкой области, который уклонялся от мобилизации. Этот гражданский мужчина не имел работы и воспитывал 6-летнего ребенка, однако потерял с ним контакт.

По его словам, обвиняемый был ранен в Соледаре и потерял всё нажитое имущество, что стало причиной его решения не присоединяться к армии. Он осознанно знал об уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу в период мобилизации, но всё равно решил уклониться, не явившись в назначенное время и место для прохождения военной службы.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Суд учел это в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.

В результате Ковельский горрайонный суд Волынской области приговорил мужчину к трём годам заключения.

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В некоторых случаях за игнорирование первой повестки на военную службу может наступить уголовная ответственность. В данном примере, 28-летний житель Харькова не явился в Территориальный военный комиссариат (ТЦК) в назначенное время, не предоставив никаких оснований, таких как состояние здоровья или другие причины, которые могли бы разрешить ему не проходить службу или не являться в военкомат.

Коминтерновский районный суд рассмотрел данный случай и вынес приговор, назначив мужчине 3 года лишения свободы, который позже был заменен на 2 года испытательного срока. Однако прокурор не согласился с таким решением и обжаловал приговор.

Харьковский апелляционный суд пересмотрел дело и отменил предыдущее решение, назначив реальное наказание в виде 3 лет лишения свободы. Таким образом, мужчине пришлось отбывать наказание в тюрьме за его уклонение от мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменятся условия увольнения с военной службы во время военного положения. Это касается военнослужащих, чьи близкие родственники пострадали или пропали без вести в период боевых действий.

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