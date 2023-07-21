Кого из украинцев мобилизуют в августе и как поступить в случае принудительной доставки в военкомат: разъяснение

До конца августа 2023 г. было принято решение о продлении военного положения и общей мобилизации. Поэтому уполномоченные могут вручать повестки в общественных местах и лично адресно всем военнообязанным мужчинам для уточнения данных и мобилизации.

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Важно отметить, что получить повестку может любой мужчина независимо от состояния здоровья, наличия инвалидности или судимости. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, кого из мужчин могут мобилизовать на фронт в августе и как поступить в случае принудительного доставки в военкомат.

Мобилизации подлежат резервисты и военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет и пригодны по состоянию здоровья. Мужчины от 18 до 27 лет могут быть мобилизованы, если уже проходили срочную службу или отнесены к запасу второй очереди.

Получить повестку может любой мужчина, после уточнения данных и прохождения ВЛК будет принято решение по мобилизации этого лица в зависимости от его пригодности для военной службы.

Могут быть призваны на военную службу следующие категории граждан:

Военнослужащие, которые уже проходили срочную службу.

Офицеры запаса, резервисты и другие лица с опытом службы.

Граждане, ранее не проходившие военную службу.

Граждане, которые ограниченно пригодные во время военного положения.

В военное время ограниченно пригодные мужчины могут быть призваны на военную службу, но с определенными ограничениями. Такие лица в основном проходят службу в частях, не совершающих боевых действий, таких как обеспечение или тыловые подразделения.

Также следует отметить, что в случае необходимости подлежат мобилизации владельцы "белых билетов", равно как и лица, по определенным причинам не прошедшие срочную службу в возрасте от 18 до 27 лет. При выдаче "белых билетов" указывалась статья о состоянии здоровья гражданина и уровне годности в мирное время, но часто такие лица могут быть годными или ограниченно годными в военное время.

Какие повестки будут вручать военнообязанным мужчинам с 1 августа?

Указано, что в Украине существует четыре типа повесток, однако с введением военного положения не проводится призыв на срочную службу.

С 1 августа украинцы будут получать следующие повестки:

Повестка для уточнения данных: Они вручаются для обновления и уточнения информации о семейном положении, состоянии военнообязанных, месте работы и т.д.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии: Эта повестка требует, чтобы военнообязанный прошел медицинское освидетельствование за подписью начальника ТЦК. К ней прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. Вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе будет указан в этой карточке после медицинского обследования.

Мобилизационное распоряжение: Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медицинской комиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Уполномоченные лица, такие как представители территориальных центров комплектования (ТЦК), вправе вручать повестки. Также исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, а также руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций могут вручать повестки по распоряжению ТЦК.

Как действовать в случае принудительной доставки в военкомат?

Адвокат Ростислав Кравец дал комментарий о шокирующих случаях задержания и принудительной доставки в военкоматы военнообязанных украинцев. На своем YouTube-канале он объяснил, как следует действовать в таких ситуациях.

Так, сначала адвокат дал совет, как действовать, если к вам пришла полиция и сообщает, что вас занесены в список розыска военкомата.

"Ну, можете этим гордиться, чтобы вы там находитесь. На самом деле эти списки никоим образом не имеют ничего общего с законодательством, вы можете находиться в любых списках, тем более даже пребывание в этих списках фактически является уже нарушением ваших прав, потому что вы, например, не давали согласия на обработку своих персональных данных или передачу этой информации каким-то третьим лицам", – отметил он.

Адвокат отмечает, что судом не было удостоверено никаких нарушений законодательства с вашей стороны, что делает само наличие таких списков нарушением. Вы можете сообщить об этом представителей правоохранительных органов, которые приходят к вам домой, задерживают на блокпосту или на улице и заявляют о необходимости проехать в ТЦК. Такие действия могут помочь защитить свои права.

"Вы спокойно сможете отказаться от такого предложения путешествовать вместе с представителями полиции в военкомат, и вам за это ничего не будет. Вы можете попросить, чтобы они включили нагрудные камеры и сообщили основания вашего задержания. Если они вам сообщают, что вас разыскивает военкомат, вы можете сказать: Хорошо, здесь вы меня нашли. Где расписаться, что меня разыскивает военкомат, что я вас услышал? А я дальше пошел по своим делам", – говорит специалист.

Если представители полиции отказываются слушать ваши аргументы и доставляют вас в военкомат, желательно убедиться, что в них были включены нагрудные камеры. Это поможет зафиксировать весь процесс и материальные доказательства, которые могут использоваться для привлечения этих представителей полиции к ответственности.

"Если вас доставляют в военкомат, первое, что вам нужно сделать - это требовать следственно-оперативную группу, дать право прибыть вашему адвокату, требовать непосредственно звонок в ДБР относительно нарушения прав как полицейскими, так и представителями военкомата, и незаконного содержания", – заявил Кравец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменятся условия увольнения с военной службы во время военного положения. Это касается военнослужащих, чьи близкие родственники пострадали или пропали без вести в период боевых действий.

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