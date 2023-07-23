Вручение повесток на блокпостах: что нужно знать, чтобы избежать недоразумений

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой мужчинам призывного возраста вручают повестки в территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП). Делать это могут в том числе и на блокпостах.

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В законе не указано, в каких местах могут или не могут вручать повестку, так что делать это могут в любом месте: на улице, блокпосту, рабочем месте, по месту жительства. OBOZREVATEL рассказывает, о каких нюансах вручения повесток нужно знать.

Учитывая, что вручить повестку человеку можно где угодно, то, если лицо уполномочено на вручение повестки, оно имеет право делать это на блокпостах. Отметим, что повестка должна быть заполнена и подписана начальником ТЦК и вручена человеку лично. Получение повестки должно быть удостоверено его подписью.

В повестке должны быть указаны:

– фамилия, имя, отчество, год рождения призывника и его адрес;

– место работы человека;

– вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦК и СП, призыв на военную службу в ВСУ);

– дата, время и адрес, по которому необходимо появиться;

– данные о документах, которые нужно иметь с собой;

– название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя ТЦК и СП.

Кто может вручать повестку:

– сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки;

– представители органов местного самоуправления;

– руководители предприятий или организаций, работодатели;

– руководители учебных заведений;

– управляющие многоквартирных домов.

"Что касается работников полиции и подразделений терробороны, то они не имеют права вручать повестки на блокпостах и могут лишь сопровождать указанных выше лиц. Если человек отказывается подписывать повестку, то ответственное лицо должно составить акт об отказе от получения повестки и направить его в военкомат", – говорят юристы.

Напомним, что всеобщая мобилизация является процессом пополнения Вооруженных сил Украины новыми военнослужащими на всей территории страны. В рамках такой мобилизации подлежат призыву все граждане (преимущественно мужчины), способные выполнять воинскую обязанность.

По вызову ТЦК и СП должны явиться все граждане от 18 до 60 лет и зарегистрироваться на воинском учете.

Не подлежат мобилизации следующие категории граждан:

– признаны непригодными к службе по решению медкомиссии;

– мужчины и женщины, которые были на период военных действий забронированы за органами государственной власти;

– родители троих и более детей;

– отцы-одиночки и матери-одиночки;

– родители ребенка с инвалидностью;

– опекуны ребенка-сироты;

– народные депутаты;

– опекуны недееспособных лиц.

В последний раз действие военного положения и всеобщая мобилизация были продлены в мае этого года. Они продлятся еще 90 суток – с 20 мая до 18 августа 2023 года.

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