Какие могут быть основания для освобождения от военной службы: юрист объяснила на примерах

На днях в Украине вступил в силу закон о новых основаниях для увольнения с военной службы. Теперь увольняться из армии могут военные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.

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Как пояснила украинская адвокат Дарья Тарасенко, речь идет о мобилизованных военнослужащих и военнослужащих-контрактниках. В то же время нововведение не касается срочников.

Однако срочники могут уволиться по данному основанию, если перейдут в статус мобилизованных.

В законе идет речь о гибели или исчезновении таких родственников, как муж/жена, сын/дочь, мать/отец, дед/баба, родной или неполнородный (с общей матерью или отцом) брат/сестра.

Процедура увольнения в таком случае такая же, как и для других оснований. Военный представляет по команде рапорт и заверенные копии документов с подтверждением основания для увольнения.

Это документы, подтверждающие родственные связи и обстоятельства гибели или пропажи без вести (свидетельство о смерти, решение суда об установлении факта смерти, извлечение из Единого реестра досудебных расследований, извещение семьи о пропавшем без вести или акте служебного расследования по факту исчезновения и т.п.).

Перечень документов не единственно возможный, в каждом случае необходимо разбираться индивидуально, отметила адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Адвокат рассказал, что делать тем, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, но получил отказ. В последнее время ТЦК и СП все чаще отказывают военнообязанным в получении такой отсрочки.

– За уклонение от призыва на военную службу украинцы получают реальные приговоры. О конкретных примерах читайте в материале.

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