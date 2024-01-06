Насчёт угрозы вторжения в Харьковскую область с территории россии, о котором пишет The Telegraph…

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Прежде всего, такая угроза будет всегда, и не только для Харьковской области, а для всех, которые граничат с россией и Беларусью. Только угроза эта может быть как максимальной, так и умеренной, либо минимальной. Чтобы понимать, какой уровень угрозы для Харькова и Харьковской области, проанализируем состав российских оккупационных войск у границ с Украиной.

На сегодняшний день вдоль восточной границы Украины и россии сосредоточена группировка войск прикрытия границы, состоящая из ГВ "Брянск", "Белгород" и "Курск". Суммарное количество этих ГВ – немногим более 27 тысяч л.с. Но нас больше всего интересует ГВ "Белгород", которая, по идее и должна представлять экстремальную угрозу для Харькова.

ГВ "Белгород" это 11,5 тысяч личного состава. Это около 80 танков. Это около 150 ББМ. Это чуть более 300 единиц ствольной артиллерии и некоторое количество РСЗО – около 30.

И вот этим вот всем РОВ, по версии The Telegraph, которые ссылаются на некие анонимные, но очень надёжные источники, будут пытаться захватить Харьков и область? Авдеевку уже три месяца как не может окружить и оккупировать группировка в 45 тысяч, а тут речь про 11,5 тыс, город миллионник, окружённый линиями обороны и рубежами и вообще про область.

То есть, угроза диверсионных действий – да. Угроза обстрелов – да. Угроза повторного вторжения – сейчас минимальная.

Для того, чтобы представлять угрозу для Харькова, ГВ "Белгород" необходимо увеличить минимум до 60 тысяч. Минимум! А сделать это незаметно и быстро просто нереально.

Возникает вопрос, что это было? Очередная демонстрация тотальной профнепригодности очередного западного СМИ? Ведь элементарный анализ ситуации на границе даёт понять степень бредовости таких материалов.

Не совсем так.

Все мы с вами видим, как последние дни СОУ высокоэффективно наносят удары по военным объектам РОВ в Белгородской области и непосредственно вблизи Белгорода. Противодействовать таким ударам командование РОВ эффективно не может, а среди местного населения ширится паника.

Не исключаю, что российские спецслужбы, через свои сливные бачки с контактами в западных СМИ осуществили слив настолько хайповой информации. Мол, россия готовится снова вторгнуться в Харьковскую область! Это создаёт соответствующий психологический эффект, мол, если бы по Белгородской области ничего не прилетало бы, то и повторное вторжение в харьковскую область не рассматривалось бы! Классическое ИПСО, слитое через западное СМИ, призванное посеять панику как внутри Украины, так и среди наших партнёров, которые встревожатся появлением фронта ещё в одной области и которые бы стали давить на Киев не наносить удары по территории рф.

А поскольку нынешние западные журналисты – это совсем другая порода, не цепные псы демократии, а болонки хайпа, не анализирующие и перепроверяющие информацию, а неистово хайпующие, это ИПСО достигает нужного москве результата в вопросе резонанса.

Собственно, думаю, точки над “ї" расставлены.