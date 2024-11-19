Действительно ли мини Taurus? На что способны дроны-камикадзе Helsing, которые Германия будет поставлять Украине

В последние дни с подачи журналиста немецкого издания BILD Джулиана Репке в украинском медиапространстве обсуждается вероятная передача по Германии Украине 4000 дронов производства немецкой компании Helsing. Репке утверждает, что эти беспилотники являются чуть ли не аналогом немецких крылатых ракет Taurus, правда в "мини-варианте".

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На самом деле информации об этих БПЛА, даже об их названии в открытых источниках – мало. Что известно о беспилотниках, которые могут усилить украинскую армию, рассказали эксперты Defense Express.

В первую очередь военный портал отметил, что компетентность Репке вызывает определенные сомнения в профессиональных кругах, а Офис президента Украины несколько раз приравнивал некоторые его заявления к российской пропаганде. Поэтому его заявления о том, что Германия якобы передает вместо крылатых ракет Taurus целых 4000 "мини-Таурусов" в виде дронов, не следует безусловно принимать на веру.

К тому же, предполагают в Defense Express, речь может идти не столько о передаче беспилотников, сколько о результативном сотрудничестве Украины с немецким производителем Helsing в изготовлении дешевых средств поражения в прифронтовой зоне.

Дроны Helsing: что о них известно

А известно о загадочных немецких беспилотниках мало. В открытых источниках не указывается даже название БпЛА, только указывается компания-производитель, уже упомянутая Helsing.

В то же время они отличаются развитым "искусственным интеллектом", который обеспечивает возможности для автономного поражения целей и игнорирования РЭБ, имеют в четыре раза большую дальность, чем украинские дроны-камикадзе, а вдобавок – еще дешевле американского Switchblade или российского "Ланцета".

"Последнее прямо говорит о том, что сам дрон и является барражирующим боеприпасом для поражения целей на дальности в 40-60 км. Что также примерно в четыре раза больше украинских FPV-дронов-камикадзе. Уже на основе этого можно сразу понять, что нет" о каких "мини-Таурусах" или хотя бы о доле возможностей Taurus в этих дронах речь не идет. Репке в Defense Express.

В то же время эксперты подчеркнули: даже при возможности преодолеть 500+ км, дрон, в отличие от ракеты, не сможет нанести такие же поражения, ведь имеет значительно меньшую боевую часть, не превышающую нескольких десятков килограммов. Тем более если речь идет о Helsing, которые, судя по имеющейся информации, являются своеобразной модификацией дронов-камикадзе с боевой частью в несколько килограммов, чего достаточно, чтобы подбить бронетехнику, но слишком мало для уничтожения более серьезных военных целей.

Об этом, добавляют в Defense Express, свидетельствуют возможные фотографии упомянутых дронов.

"И таким образом речь идет об аналоге Switchblade, который, как указано, будет поставляться в количестве несколько сотен в месяц до полного выполнения контракта в 4000 единиц. Если речь идет о годовом контракте, то это 333 дрона в месяц. И хотя, о объективно, этот дрон от Helsing и может быть отличным средством для поражения российских целей во фронтовой и ближней прифронтовой зоне, но это никак не аналог крылатой ракеты", – предупредили украинцев от завышенных ожиданий в Defense Express.

При этом эксперты выразили сомнения в том, что упомянутые дроны производятся в Германии. Ведь компания Helsing занимается согласно публичной информации только разработкой боевого искусственного интеллекта. В частности, она является соразработчиком ИИ для истребителя шестого поколения FCAS.

В то же время, еще 24 февраля 2024 года сообщалось, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности подписало меморандум о взаимопонимании с концерном Helsing.

Поэтому не исключено, резюмировали в Defense Express, что названные журналистом BILD "мини-Таурусами" беспилотники являются результатом сочетания немецких технологий в программном обеспечении с производством дронов в Украине, которые будут более дешевыми, чем американский Switchblade или российский "Ланцет".

Напомним, 18 ноября издание Bild сообщило, что Германия в ближайшее время начнет передачу Украине новейших дронов-камикадзе Helsing, оснащенных искусственным интеллектом. Эти беспилотники издание назвало "мини-Taurus" из-за их функциональности и дальности.