Германия начнет поставку Украине дронов-камикадзе Helsing, оснащенных ИИ: их называют мини-Taurus

Германия в ближайшее время приступит к передаче Украине новейших дронов-камикадзе Helsing, оснащенных искусственным интеллектом. Эти беспилотники называют "мини-Taurus" из-за их функциональности и дальности.

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Об этом сообщает Bild. Helsing – это дроны-камикадзе с высоким уровнем автономности, созданные для эффективной работы в условиях действия радиоэлектронного подавления (РЭБ).

Благодаря современному программному обеспечению они способны "ориентироваться" на местности по разным маркерам, что позволяет им достигать целей даже в сложных условиях – во время непогоды, на "выжженной земле" или при потере связи с оператором.

Дрон может самостоятельно идентифицировать цели, однако для совершения атаки требуется подтверждение оператора.

Helsing имеет дальность полета в 4 раза больше, чем у типичных украинских дронов-камикадзе.

По данным Bild, для Украины заказано около 4 тысяч таких дронов. Ожидается, что с декабря дроны начнут поступать партиями по нескольку штук в месяц.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус подтвердил старт поставок, отметив, что "очень рад тому, что поставка этих дронов, оснащенных технологиями ИИ, уже начинается".

Напомним, в Бундестаге могут вынести на голосование вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Такую возможность рассматривают члены Свободной демократической партии Германии (FDP), покинувшей коалицию.

Однако, как сказано в статье Tagesspiegel, даже если вопрос передачи ракет и получил одобрение большинства в парламенте, это все равно не имело бы практических последствий, ведь решение о доставке оружия принимает не Бундестаг, а Совет безопасности федерального правительства. он категорически против предоставления Украине Taurus.

Напомним, что он недавно заявил, что помощь Киеву со стороны Берлина не должна привести к дальнейшей "эскалации" в войне с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил график досрочных выборов в парламент, ранее согласовавший основные партии, представленные в Бундестаге. Согласно ему выборы в парламент ФРГ должны состояться в конце февраля 2025 года.

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