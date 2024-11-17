Немецкие свободные демократы хотят вынести в Бундестаг вопрос поставки Украине ракет Taurus – Tagesspiegel

В Бундестаге могут вынести на голосование вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Такую возможность рассматривают члены Свободной демократической партии Германии (FDP), которая покинула коалицию.

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Об этом пишет Tagesspiegel. Лидер политической силы Кристиан Дюрр отметил, что в условиях критической ситуации в Украине первоочередной является не финансовая помощь, а поставка необходимого вооружения.

"Это (передача ракет Taurus – Ред.) было бы вариантом. И я могу себе представить, глядя на заявления Христианско-демократического союза (ХДС)/Христианско-социального союза (ХСС) и "Зеленых", что такое предложение может быть успешным", – сказал он.

Однако "Зеленые", которые остаются частью коалиции, не хотят дополнительно ослаблять канцлера, хотя они поддерживают поставки ракет Киеву. "Мы все еще в правительстве с СДПГ и будем голосовать соответственно", – отметила представительница "Зеленых" Ирене Михалич.

В отличие от СДПГ канцлера Олафа Шольца, "Зеленые" и FDP уже давно поддерживают поставки в Украину дальнобойных крылатых ракет. Это также поддерживают консерваторы из оппозиции. ХДС/ХСС неоднократно выносили этот вопрос на голосование в Бундестаг, но каждый раз терпели неудачу.

Однако, как сказано в статье Tagesspiegel, даже если бы вопрос передачи ракет и получил одобрение большинства в парламенте, это все равно не имело бы практических последствий, ведь решение о доставке оружия принимает не Бундестаг, а Совет безопасности федерального правительства. Его возглавляет канцлер Шольц, а он категорически против предоставления Украине Taurus.

Напомним, что он недавно заявил, что помощь Киеву со стороны Берлина не должна привести к дальнейшей "эскалации" в войне с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил график досрочных выборов в парламент, который ранее согласовали основные партии, представленные в Бундестаге. Согласно ему, выборы в парламент ФРГ должны состояться в конце февраля 2025 года.

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