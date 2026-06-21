"Действуют локально": в СЗР зафиксировали изменение армией РФ основного направления атак в Харьковской области

Российские войска изменили приоритетное направление наступательных действий в Харьковской области. Отныне основную активность противник перенес в сторону Южно-Слобожанского направления. Причиной этого стали неудачи под Купянском, где оккупанты не смогли закрепиться и понесли значительные потери.

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В настоящее время противник пытается действовать небольшими штурмовыми группами и создавать локальные "буферные зоны". Об этом сообщил украинский генерал Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ.

После провальных попыток масштабного наступления на Купянском направлении российское командование было вынуждено изменить тактику. Основные усилия теперь сосредоточены на Южно-Слобожанском направлении, где противник пытается вести более локальные боевые действия.

РФ отказывается от распыления сил на нескольких участках фронта из-за низкой эффективности таких операций. Вместо этого применяется тактика небольших штурмовых групп, которые пытаются постепенно продвигаться вперед под прикрытием интенсивных обстрелов.

Главные истории дня

Украинские силы своевременно выявляют перемещения противника благодаря разведке и дронам, что позволяет наносить удары еще на этапе формирования атак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские пограничники нанесли удар по позициям российских войск на Южно-Слобожанском направлении, уничтожив ряд вражеских целей. В результате операции противник потерял артиллерийскую установку, транспорт и склад боеприпасов.

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