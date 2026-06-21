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"Действуют локально": в СЗР зафиксировали изменение армией РФ основного направления атак в Харьковской области

Катя Помазан
War
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Российские военные. Иллюстративное фото
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Российские войска изменили приоритетное направление наступательных действий в Харьковской области. Отныне основную активность противник перенес в сторону Южно-Слобожанского направления. Причиной этого стали неудачи под Купянском, где оккупанты не смогли закрепиться и понесли значительные потери.

В настоящее время противник пытается действовать небольшими штурмовыми группами и создавать локальные "буферные зоны". Об этом сообщил украинский генерал Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ.

После провальных попыток масштабного наступления на Купянском направлении российское командование было вынуждено изменить тактику. Основные усилия теперь сосредоточены на Южно-Слобожанском направлении, где противник пытается вести более локальные боевые действия.

Основную активность противник направил в сторону Южно-Слобожанского направления.

РФ отказывается от распыления сил на нескольких участках фронта из-за низкой эффективности таких операций. Вместо этого применяется тактика небольших штурмовых групп, которые пытаются постепенно продвигаться вперед под прикрытием интенсивных обстрелов.

Украинские силы своевременно выявляют перемещения противника благодаря разведке и дронам, что позволяет наносить удары еще на этапе формирования атак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские пограничники нанесли удар по позициям российских войск на Южно-Слобожанском направлении, уничтожив ряд вражеских целей. В результате операции противник потерял артиллерийскую установку, транспорт и склад боеприпасов.

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УкраинаКупянскВойна в УкраинеРоссия - страна-агрессорНиколай Маломуж
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