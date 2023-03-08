Делать прогнозы – неблагодарное дело: в Минобороны ответили Столтенбергу на заявление о возможном падении Бахмута

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский Бахмут может упасть в ближайшие дни. В Министерстве обороны Украины отреагировали, заметив, что прогнозировать военные действия – это неблагодарное дело и призвали доверять решениям военных.

Видео дня

Такое заявление в эфире национального телемарафона сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она согласилась, что люди имеют право предполагать разное развитие событий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Всегда могут быть обстоятельства, которые мы с вами не можем просчитать и предусмотреть. Соответственно, экспертных мнений сейчас очень много, но мы видим по ситуации – сколько не предсказывали, что там будет, пока Бахмут стоит", – констатировала она.

Она добавила, что не утихающие в городе бои истощают и врага, имеющего свой смысл. Поэтому она призывала доверять только военным.

Напомним, что Столтенберг заметил: хотя Бахмут якобы может упасть в ближайшие дни, это не обязательно станет переломным моментом в войне. Для этого Запад должен усилить помощь Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко выразил мнение, что вопрос результата боев за Бахмут Донецкой области может быть решен в течение нескольких ближайших суток. Украинские Силы обороны могут либо продолжать удерживать позиции, либо предпринять другие действия;

– военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан считает, что пока украинские воины стоят в обороне, наносят оккупантам большие потери и истощают враждебный наступательный потенциал. Когда он снизится, Силы обороны начнут двигаться вперед.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!