Страна-агрессор планирует мобилизовать 126 тыс. солдат из "специального контингента". Именно на них Кремль сейчас делает ставку в войне против Украины.

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Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки. Там подчеркивают, что в целом для замещения потерь действующих воинских частей и соединений государство-агрессор Россия в 2025 году намерено мобилизовать минимум 280 тысяч оккупантов.

"В 2025 году для пополнения потерь оккупационной армии в войне против Украины государство-агрессор Россия рассчитывает привлечь по меньшей мере 126 тысяч солдат из так называемого спецконтингента", - подчеркнули в ГУР.

В ведомстве добавляют, что речь идет, в частности, о россиянах, отбывающих наказание в тюрьмах, находящихся под следствием, имеющих задолженности по кредитам и другие проблемы.

"В среднем для покрытия потерь оккупационной армии Москва планирует мобилизовывать по 10 тысяч человек спецконтингента "ежемесячно", - резюмировали разведчики.

Ранее сообщалось, что в Москве значительно сократилось количество желающих подписывать контракт с министерством обороны РФ и ехать на войну в Украину. Всего за год этот показатель упал в пять раз.

Также напомним, что кафиры продолжают жаловаться на свое командование, которое пытается массово переводить в штурмовые подразделения мобилизованных. Такое наказание они придумали "мобикам", отказывающимся подписывать контракт с преступной оккупационной армией страны-агрессора.

Кроме того, в стране-агрессоре РФ ведут активную работу по поощрению россиян переходить со срочной на контрактную службу в армии. Таким образом, там пытаются привлечь как можно больше личного состава для участия в войне против Украины.

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