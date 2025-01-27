Оккупанты пожаловались на перекидывание в пехоту за отказ подписать контракт — ГУР

Российские оккупанты снова жалуются на свое командование, которое продолжает массово переводить в штурмовые подразделения мобилизованных. Такое наказание они придумали мобикам, которые отказываются подписывать контракт с преступной оккупационной армией страны-агрессора.

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Об этом говорится в аудиозаписи перехваченного разговора двух российских военный. Радиоперехват опубликовали в воскресенье, 26 января, в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Россияне очень боятся попасть в пехоту, потому что имеют там минимальные шансы выжить.

– Если помнишь, Аид, Балу, FPVшники, которые вот чуть ниже нас стоят, где 85-я миномётка, понял? Их же комбриг у..бал в пехоту теперь, потому что не подписали контракты. Они же мобилизованные... Он рвет и мечет там. То, что на госпиталях происходит тоже знаешь..

– Да, знаю, братан, походу скоро я тоже пойду в пехоту...

– Боже упаси! Мы будем за тебя молится.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР зафиксировали еще одно военное преступление российских войск. Оккупанты обсуждали убийство попавшего в плен бойца ВСУ. Командир приказал казнить пленника, это, по его словам, "главная задача сейчас".

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