Делегация ВСУ и Наев договорились о военном сотрудничестве с Вооруженными силами стран Вышеградской четверки

Делегация Вооруженных Сил Украины во главе с командующим Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенантом Сергеем Наевым приняла участие во встрече командующих оперативных командований ВС стран Вышеградской четверки, а именно Словацкой Республики, Республики Польша, Венгрии и Чешской Республики.

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Об этом сообщила пресс-служба Командования Объединенных Сил ВС Украины.

В ходе мероприятия стороны обсудили состояние и перспективы развития ситуации безопасности в Украине, установление и усовершенствование партнерских отношений, а также налаживание путей поддержки во время полномасштабного вторжения РФ.

"Мы высоко ценим поддержку стран Вышеградской группы в сложное для нашего государства время. Уверен, что возможные направления привлечения консультативно-совещательной и материально-технической помощи будут способствовать борьбе с российской агрессией", – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Также во время мероприятия возник вопрос об усилении взаимовыгодного военного сотрудничества между Командованием Объединенных Сил ВС Украины и Объединенными оперативными командованиями вооруженных сил стран-партнеров.

"Обмен опытом организации работы оперативных командований в повседневной деятельности и в ходе ведения операций приносит много пользы, поскольку, таким образом, можно находить новые решения для решения определенных проблем и набираться идей для реализации стратегических планов", – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

В свою очередь, он проинформировал коллег о структуре, функциях, деятельности и роли Командования Объединенных Сил ВС Украины в общей системе управления войсками.

Со своей стороны командующие оперативных командований ВС стран Вышеградской четверки выразили безоговорочную поддержку Украине в борьбе за независимость и территориальную целостность.

Было отмечено, что обеспечение региональной безопасности возможно при консолидации совместных усилий и вооруженные силы Вышеградской группы готовы оказать необходимую помощь Вооруженным Силам Украины.

Следует отметить, что в рамках вышеуказанного мероприятия состоялась также двусторонняя встреча генерал-лейтенанта Сергея Наева с начальником Генерального штаба ВС Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко, на которой было договорено о продолжении диалога и активном взаимодействии по всем вопросам в сфере обороны, представляющих общий интерес.