'Демилитаризация' идет по плану: ВСУ за неделю уничтожили 5 складов БК и 8 баз российской армии

Защитники Украины продолжают уничтожать на передовой склады с вооружением и базы оккупационной армии России. В течение прошлой недели (с 24 по 30 апреля) украинские воины устраивали враг "бавовну" по всем направлениям.

Видео дня

Оккупанты потеряли 5 складов с боеприпасами, 8 баз и 2 нефтебазы. Карту "демилитаризации" "второй армии мира" опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Силы обороны Украины били по обеспечению врага в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях, а также во временно захваченном Крыму.

– Васильевский район, Запорожская область – попадание в базирование;

– Токмак (район), Запорожская область – минус база и БК;

– Чаплинка (район) – попадание в базирование;

– Ровеньки, Луганская область – минус нефтебаза;

– Бахмутский район, Донетчина – минус 2 БК;

– Каховский район, Херсонщина – минус БК и база;

– Генический район, Херсонщина – попадание в базирование;

– Мелитопольский район, Запорожская область – попадание в базирование;

– Пологовский район, Запорожская область – минус база;

– Севастополь, Крым – минус нефтебаза;

– Волновахский район, Донетчина – попадание в базирование;

– Бердянский район, Запорожская область – минус БК.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Сил обороны Украины во время боев 29 апреля ликвидировали 470 военнослужащих армии страны-агрессора России. К 431-му дню полномасштабной войны в оккупационном войске недосчитывают уже 190 510 солдат и офицеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!