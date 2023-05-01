"Демилитаризация" идет по плану: ВСУ за неделю уничтожили 5 складов БК и 8 баз российской армии
Защитники Украины продолжают уничтожать на передовой склады с вооружением и базы оккупационной армии России. В течение прошлой недели (с 24 по 30 апреля) украинские воины устраивали враг "бавовну" по всем направлениям.
Оккупанты потеряли 5 складов с боеприпасами, 8 баз и 2 нефтебазы. Карту "демилитаризации" "второй армии мира" опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".
Силы обороны Украины били по обеспечению врага в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях, а также во временно захваченном Крыму.
– Васильевский район, Запорожская область – попадание в базирование;
– Токмак (район), Запорожская область – минус база и БК;
– Чаплинка (район) – попадание в базирование;
– Ровеньки, Луганская область – минус нефтебаза;
– Бахмутский район, Донетчина – минус 2 БК;
– Каховский район, Херсонщина – минус БК и база;
– Генический район, Херсонщина – попадание в базирование;
– Мелитопольский район, Запорожская область – попадание в базирование;
– Пологовский район, Запорожская область – минус база;
– Севастополь, Крым – минус нефтебаза;
– Волновахский район, Донетчина – попадание в базирование;
– Бердянский район, Запорожская область – минус БК.
Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Сил обороны Украины во время боев 29 апреля ликвидировали 470 военнослужащих армии страны-агрессора России. К 431-му дню полномасштабной войны в оккупационном войске недосчитывают уже 190 510 солдат и офицеров.
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