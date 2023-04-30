ВСУ ликвидировали еще 470 оккупантов и уничтожили шесть вражеских артсистем: данные Генштаба

Бойцы Сил обороны Украины во время боев 29 апреля ликвидировали 470 военнослужащих армии страны-агрессора России. На 431-й день полномасштабной войны в оккупационном войске уже недосчитывают 190 510 солдат и офицеров.

Видео дня

Из техники врага за это время защитники больше всего уничтожили бронемашин. Обновленные данные о потерях ВС РФ обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Кроме пости полсотни захватчиков, накануне наши воины "демилитаризовали" 27 единиц российской военной техники и вооружения.

В частности, они сожгли еще шесть артиллерийских систем (всего 2914), пять боевых бронированных машин (7189), два танка (3699), одну РСЗО (544) и средство ПВО (295) оккупационной армии.

В небе защитники сбили четыре БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 2475). Также было уничтожено шесть единиц вражеской автотехники и автоцистерн (5842), две – спецтехники (357).

Кроме того, в общем с начала войны бойцы ВСУ обезвредили 932 российские крылатые ракеты, 308 самолетов, 294 вертолета, потопили или повредили 18 кораблей/катеров.

В сводке Генштаба ВСУ на утро 30 апреля отмечается, что накануне авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Наши воины сбили два российских "Шахеда", один разведывательный беспилотник "Орлан-10" и еще один БПЛА неустановленного типа.

Ракетники и артиллеристы ВСУ поразили район сосредоточения живой оккупантов, два склада с горюче-смазочными материалами, два средства ПВО, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецназовцы подразделения СБУ "Белый волк" показали, как устраивают оккупантам "горячие ночи". С начала апреля бойцы подразделения уничтожили 21 враждебную цель – танки, БТРы и опорные пункты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!