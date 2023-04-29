Минус танки, БТРы и опорные пункты: в СБУ показали, как спецназовцы устраивают 'горячие ночи' оккупантам. Видео

Спецназовцы подразделения Службы безопасности Украины "Белый волк" устраивают оккупантам "горячие ночи". С начала апреля бойцами подразделения уничтожена 21 вражеская цель.

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В частности, благодаря спецназам российские оккупанты потеряли 14 единиц бронетехники и 3 опорных пункта. Видео с поразительными кадрами работы по врагу показали в СБУ (чтобы его пересмотреть, сделайте новость до конца).

"Спецназовцы СБУ устраивают "горячие ночи" оккупантам. С начала апреля бойцы Центра спецопераций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили 21 цель... Работаем дальше до полной Победы!" – отметили в Службе.

В частности, в апреле силами этого подразделения СБУ уничтожены:

– 4 танка Т-90 и Т-72

– 9 БМП и один БРТ

– 3 опорных пункта противника

– другой военный транспорт: МТБЛ, "Урал" и т.д.

Напомним, утром 29 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что накануне Силы обороны ликвидировали еще 580 оккупантов в сутки. Общее количество ликвидированных за период полномасштабной войны военнослужащих армии государства-террориста РФ достигло уже 190 040 человек.

Также сообщалось, что повар Путина Евгений Пригожин, являющийся основателем ЧВК "Вагнер", сделал громкое признание после огромных потерь в Бахмуте. По его словам, ЧВК "Вагнер" "скоро закончится".