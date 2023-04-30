Враг атакует на четырех направлениях, ВСУ отбили 58 атак и дали оккупантам по зубам – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили 58 атак оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях фронта. Там вражеские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступлений.

Видео дня

В эпицентре же боевых действий находятся Бахмут и Марьинка на Донетчине. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 30 апреля – 431-е сутки полномасштабной войны.

Несмотря на значительные потери, агрессор не отказывается от планов по оккупации нашей территории, он наносит удары и производит обстрелы по военным и гражданским объектам. Накануне ВС РФ нанесли семь ракетных и 39 авиаударов, совершили полсотни обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате их действий погибли и получили ранения гражданские украинцы, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая инфраструктура. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенно не изменилась. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Тем временем на Северском и Слобожанском он нанес авиаудары по Галагановке и Леоновке, а также совершил минометные и артиллерийские обстрелы н. п. Хреновка, Заречье, Елино, Тимоновичи, Леоновка, Красный Хутор Черниговской области; Украинское, Середина-Буда, Стукаловка, Искрисковщина, Шпиль, Волфино, Юнаковка и Могрица – Сумской; Червоная Заря, Гоптовка, Красное, Терновая, Волчанск, Волчанские Хутора, Нестерное – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, но активно применяли БПЛА для корректировки огня артиллерии. Минометным и артиллерийским обстрелам от них подверглись Строевка, Каменка, Тополи, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое на Харьковщине и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении агрессор вел безуспешные наступательные действия в сторону Белогоровки. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Невское Луганской области; Новосадово, Торское, Белогоровка, Верхнекаменное, Раздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении захватчики продолжают вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Враг безуспешно наступал в сторону Ивановского и Предтечиного. От его обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Торецк, Шумы, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты безуспешно наступали в районе Авдеевки и Первомайского на Донетчине. Обстреляли Новокалиново, Авдеевку, Карловку, Водяное и Первомайское.

На Марьинском направлении ВСУ отбили атаки врага в сторону Марьинки и Новомихайловки. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа и Парасковеевка.

На Шахтерском направлении агрессор наступательных действий не проводил, обстрелял Богоявленку, Угледар, Новоукраинку, Пречистовку, Шахтерское и Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Они обстреляли Времовку, Новоселку, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку и Каменское на Запорожье; Гавриловку, Змиевку, Берислав, Казацкое, Ивановку, Зимовник, Белозерку, Днепровское, Кизомис и Херсон.

Во временно оккупированном Севастополе возникла паника после удара по нефтебазе – военные ВС РФ стремятся бежать в Россию.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава российских войск. Также наши воины сбили два вражеских БПЛА типа Shahed, один разведывательный "Орлан-10" и еще один беспилотник неустановленного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы врага, два склада горюче-смазочных материалов, два склада противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ ведут боевую работу на левобережье Херсонщины. Защитники действуют в 30-километровой зоне левого берега Днепра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!