'Зачищаем врага': Гуменюк рассказала о боевых действиях на левобережье Херсонщины

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что Силы обороны Украины ведут боевую работу на левобережье Херсонской области. Они действуют в 30-километровой зоне левого берега Днепра.

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Наши защитники пытаются зачистить присутствие врага, чтобы снизить интенсивность обстрелов россиянами населенных пунктов правобережья. Об этом Гуменюк сказала 29 апреля 24 каналу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По ее словам, Вооруженные силы Украины продолжают контрбатарейную борьбу. Неспокойно в частности в районе Антоновского моста, Олешек и Голой Пристани. В последнее время ВСУ были уничтожены четыре наблюдательных пункта оккупантов, в которых те хотели провести ротацию.

Враг тем временем начал мстить ВСУ, увеличив вдвое количество обстрелов правого берега Днепра. Войска РФ боятся продвижения украинских подразделений, поэтому забрасывают деоккупированную Херсонщину управляемыми авиационными бомбами.

"Если раньше КАБ прилетало 2-3, то сейчас почти каждый день 5-6 ракет они направляют на Херсонский и Бериславский районы. Населенные пункты этих прибрежных районов очень страдают от обстрелов", – говорит Гуменюк.

Ранее стало известно, что подразделения российских морпехов, которые базируются на левом берегу Днепра в Херсонской области, понесли большие потери в результате одного из последних ударов ВСУ. "Бавовна" накрыла сразу четыре формирования оккупационного войска.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Херсонщине Вооруженные силы Украины зачищают передовую полосу на левом берегу Днепра. Сейчас украинские военные на этом участке фронта ведут контрбатарейную борьбу.

– Поэтому на оккупированном левобережье Херсонщины фиксируются случаи дезертирства среди российских военных. Командование оккупантов ставит в первые ряды своей обороны мобилизованных, где они выполняют роль пушечного мяса.

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