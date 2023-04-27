Под обстрел попали четыре подразделения: ВСУ устроили оккупантам мощную 'бавовну' на левом берегу Днепра

Подразделения российских морпехов, которые базируются на левом берегу Днепра в Херсонской области, понесли большие потери в результате одного из последних ударов ВСУ. "Бавовна" накрыла сразу четыре формирования оккупационного войска, в частности с рядов Черноморского флота РФ.

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Сражение шло за береговую линию реки, захватчикам был нанесен серьезный удар. Об этом пишет Telegram-канал "Досье Шпиона", автор которого называет себя сотрудником одной из российских специальных служб.

"Поступило сообщение о нанесении серии ударов по местам дислокации подразделений, размещенных на левом берегу реки Днепр, к северо-востоку от н. п. Новая Каховка, Запорожская область", – говорится в посте.

Его автор ссылается на источник, который заявил, что под ракетный обстрел ВСУ попали четыре российских подразделения, размещенные вдоль береговой линии Днепра. Там оккупанты выполняли задачи по визуальному и радио-электронному наблюдению за правым берегом реки, а также вели оборону "вверенного им" участка линии соприкосновения.

"Сообщается, что выше обозначенные подразделения являются составляющими единицами Черноморского флота РФ, которые прошли специальную подготовку в Севастополе", – говорится в материале.

Там подчеркнули, что этих оккупантов во время учений должны были бы подготовить к противодействию так называемому врагу на воде, его подводным диверсиям и возведениям понтонных переправ, а также прочим навыкам, необходимым для "эффективной защиты" береговой линии.

Но вследствие удара, кроме личного состава подразделений российских морпехов, пострадала также их дорогостоящая техника – станция РЭБ, приданная оккупантам для борьбы с украинскими БПЛА.

Напомним также, что 25 апреля российские оккупанты потеряли около двух рот убитыми и ранеными на Донецком направлении. Там украинские воины, кроме живой силы врага, обезвредили восемь единиц его военной техники: танк, БМП, БТР, МТЛБ и беспилотник "Орлан-10".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные вырыли сеть траншей вдоль левого берега Днепра на Херсонщине. Украинцы отметили, что масштабные окопы захватчиков не пугают ВСУ, а только смешат.

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что пока все с нетерпением ждут начала украинского контрнаступления, он уже "тихонько идет". Защитники Украины ныне методично работают над уменьшением мощностей и возможностей ВС РФ.

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