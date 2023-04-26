Оккупанты вырыли сеть траншей вдоль левого берега Днепра на Херсонщине: захватчикам намекнули, что это их не спасет. Видео

Оккупанты продолжают активно готовиться к украинскому контрнаступлению. Враг в панике роет целые сети окопов и строит фортификационные сооружения.

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В частности, на новых спутниковых кадрах видно, что российская армия выстроила сеть траншей вдоль левого берега Днепра. Соответствующие кадры опубликовал в своем Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

Однако такие действия оккупантов демонстрируют лишь то, что они напуганы и от страха пытаются как можно глубже зарыться в землю. Однако, как намекнул захватчикам ведущий проекта "Ищи своих" Владимир Золкин, их масштабные окопы не пугают ВСУ, а только смешат.

"Сеть траншей, которую оккупанты выкопали вдоль левого берега Днепра. Все на ладони, до всех долетит. Бегите, сумасшедшие, бегите!" – написал Золкин.

Ранее в ВСУ потроллили 70-километровый окоп войск РФ. Судя по фортификационным сооружениям на временно оккупированной части Запорожской области, российские военные пытаются стать "рекордсменами по окопам".

Напомним, Гуменюк объяснила, почему оккупанты активно роют окопы в захваченном Крыму. Создание в прибрежных зонах линий обороны может означать и то, что оккупанты вместе с гауляйтерами хотят напоследок отмыть деньги.

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