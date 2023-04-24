Дело не только в обороне: Гуменюк объяснила, почему оккупанты активно роют окопы в захваченном Крыму

Активное рытье военными РФ окопов во временно захваченном Крыму говорит не только о том, что они готовятся к контрнаступлению ВСУ. Создание в прибрежных зонах линий обороны может означать и то, что оккупанты вместе с гауляйтерами хотят напоследок отмыть деньги.

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Об этом рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "24 канала". По ее словам, перехват разведкой разговоров захватчиков подтверждает их опасение того, что украинская армия зайдет на полуостров (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, между собой и родственникам оккупанты жалуются на неизбежное наступление ВСУ, обсуждают приход Сил обороны и в общем развитие событий в Крыму. А для того, чтобы противостоять украинскому войску, солдаты ВС РФ пытаются обустроить дополнительные оборонные линии.

"Они отдают себе отчет, что распоряжения, которые будут получать от военно-политического руководства РФ, будут противоречить здравому смыслу", – выразила убеждение представитель ОК "Юг".

Она говорит, что рытье траншей – это способ изобразить, что российские силы оказывали хоть какое-то сопротивление. Но то, что подобную оборону они строят в пляжной зоне, выглядит двусмысленно.

"Чиновничий потенциал, который накоплен в Крыму и чувствовал себя достаточно спокойно во времена аннексии, осознает, что уже пора собирать вещи. Поэтому пытается на остаток отмыть деньги на прибрежной полосе", – предположила Гуменюк.

По ее мнению, страна-агрессор Россия выделяет достаточно много средств на строительство фортификационных сооружений на полуострове. Однако ее приспешники лишь имитируют активную работу, понимая всю нелепость ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОК "Юг" призвали крымчан готовиться к "горячему" лету, а не курортному сезону. Там добавили, что оккупанты тоже осознают неизбежность битвы за Крым, поэтому и готовятся к так называемой обороне.

Под утро 24 апреля очередная "бавовна" накрыла Севастополь. Местный гауляйтер заявил, что российские военные отбивали "атаку дронов", в то же время жители жаловались на взрывы, из-за которых не могли спать.

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