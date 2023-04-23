'Сезон 'бавовны', а не курорта!' Гуменюк призвала крымчан готовиться к 'горячему' лету

В Оперативном командовании "Юг" обратились к крымчанам на фоне заявлений военно-политического командования Украины о неизбежном возвращении Крыма. Жителей временно оккупированного Россией полуострова призвали готовиться не к курортному сезону, а к сезону "бавовны".

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Понежиться на крымском песочке этим летом вряд ли у кого-нибудь получится. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она подчеркнула: неизбежность битвы за Крым сейчас очевидна даже для российских оккупантов. Именно поэтому они усиленно роют окопы на полуострове и перебрасывают туда дополнительные боевые подразделения, готовясь к обороне.

Этим летом захватчиков неизбежно ждет очень "горячий" сезон в Крыму: он станет очень "бавовняным".

Понежиться на крымском песочке россиянам, по словам Гуменюк, будут мешать "хлопок" и сирены.

"Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Потому что там они уже поиграли с песочком – на этом их игры закончились. Этот сезон уже провозглашен сезоном "бавовны", а не просто курорта. Поэтому к звукам воздушной тревоги им нужно привыкать" – констатировала Гуменюк.

Напомним, накануне в оккупированном Крыму заявили о новом "бавовне": гауляйтер Аксенов призвал всех "сохранять спокойствие" и рассказывал об успешной работе ПВО.

По некоторым данным, "бавовнило" в районе расположения российских военных объектов вдоль трассы на Керчь, в частности, в месте, где оккупанты установили РЛС.