В оккупированном Крыму заявили о новой "бавовне": гауляйтер Аксенов призвал всех "сохранять спокойствие"
Во временно оккупированном Крыму снова заявили о "бавовне". Гауляйтер полуострова Сергей Аксенов сообщил о "работе ПВО".
Он призвал крымчан "соблюдать спокойствие". Об этом Аксенов написал в своем Telegram-канале.
"В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", – написал гауляйтер.
По данным "Крым. Реалии", звуки взрывов раздавались утром 22 апреля в Ленинском районе Крыма. Этот район расположен на территории Керченского полуострова в восточной части и южную часть Арабатской стрелки и является крупнейшим по площади районом АРК Крым.
В мае 2016 года постановлением Верховной Рады Украины переименован в Едыкуйский район.
Ранее в сети сообщалось о работе ПВО в Керчи утром 22 апреля.
Напомним, ранее в МИД дали прогноз, как будет происходить возвращение полуострова. Временно оккупированный Россией Крым был, есть и будет неотъемлемой частью Украины. И справедливость в этом вопросе обязательно будет восстановлена. Это может произойти как военным, так и дипломатическим путем, а также их комбинацией.
Также сообщалось, что бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Годжес дал прогноз о контрнаступлении ВСУ и назвал главное условие победы Украины в войне. По его словам, оборона Бахмута – "это действительно история о Крыме", ведь защитники города-крепости дали Украине возможность наращивать силы, которые будут использованы при контрнаступлении.
Годжес убежден, что контрнаступление начнется уже через несколько недель и будет включать в себя изоляцию Крымского полуострова, что в итоге не позволит российским войскам оборонять Крым.
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