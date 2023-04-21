Крым 'выведут' из игры: Ходжес дал прогноз по контрнаступлению ВСУ и назвал гланое условие победы Украины в войне

Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление на очень узком отрезке фронта на юге страны, чтобы пробить оборону противника, дойти до Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и начать изоляцию Крыма. Украина выиграет войну до конца 2023 года, если получит от Запада необходимую ей военную помощь.

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Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью Deutsche Welle. По его словам, оборона Бахмута – "это на самом деле история про Крым" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, защитники Украины удерживали город-крепость в течение девяти месяцев, наращивая силы, которые планируют использовать в контрнаступлении.

"Оно (контрнаступление ВСУ. – Ред.), как я думаю, начнется уже через несколько недель и будет преследовать цель изолировать Крымский полуостров, а затем в конечном итоге не позволит российским войскам оборонять Крым", – сказал Ходжес.

По словам военного, то, что сделали ВСУ, – "потрясающе, это стоило им огромных жертв, но они не привлекали силы, необходимые им для контрнаступления":

"Мы бы назвали это экономией сил. Жертвы, позволяющие выиграть время для будущего наступления. ...Благодаря стальным нервам, мужеству и невероятной стойкости украинских солдат у них есть возможность выиграть время, которое в результате даст ВСУ огромный стратегический выигрыш".

Ходжес ожидает, что ВСУ пойдут в контрнаступление в июне – это должно происходить по мере готовности и тогда, когда этому будут способствоватьпогодные условия.

"Контрнаступление будет на очень узком отрезке фронта, чтобы пробить российскую оборону, дойти до Азовского моря, перерезать так называемый сухопутный коридор и начать изоляцию Крыма. Затем можно с помощью установок HIMARS и другого высокоточного дальнобойного оружия наносить удары по Севастополю и другим российским объектам на полуострове, чтобы вывести его из игры. Это начало конца для россиян в Крыму", – заявил генерал США.

По мнению Ходжеса, при таком развитии событий Украина выиграет войну до конца года, если Запад предоставит ей "то, что нужно" – высокоточное оружие большое дальности, "способное бить по Севастополю, Сакам, Джанкою" – местам, откуда Россия наносит удары по Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ходжес назвал войну против Украины катастрофой для России. По его словам, РФ готова воевать с Украиной, пока у нее "есть тела, которые Путин готов бросить в мясорубку".

– По мнению генерала, освобождение Крыма имеет решающее значение в войне. Он допустил, контрнаступление ВСУ будет нацелено именно на деоккупацию украинского полуострова.

– В ВСУ заявили, что оккупанты ужесточили обстрелы юга Украины, поскольку паникуют из-за предстоящего контрнаступления украинской армии. Они пытаются помешать подготовке Сил обороны.

– 19 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что следующие недели и месяцы будут критически важны для Украины.