Ходжес озвучил прогноз по окончанию войны в Украине и назвал условие

Украина может победить в войне с РФ к концу 2023 году. Во многом это зависит от поддержки США и других союзников на Западе, которые должны твердо заявить о желании нашей победы.

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Такой прогноз озвучил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью изданию "Гордон". "Если мы примем политическое решение, тогда война закончится к концу года, если мы обеспечим Украину всем необходимым. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер. Мы возьмем и сделаем", – сказал он (видео размещено внизу новости).

Военный добавил, что верит в такую возможность, но если Запад не окажет надлежащей помощи, "то, вероятно, война продолжится и в следующем году".

По словам Ходжеса, он хотел бы, чтобы политикой США стала победа Украины по определению президента Владимира Зеленского с полным восстановлением территориальной целостности, возвращением всех депортированных украинцев, наказанием за военные преступления и гарантиями безопасности, включая вступление в НАТО.

Поддержка такой концепции довольно большая, но пока не единая, отметил генерал:

"Мы должны помогать Украине непрерывными усилиями с модернизацией ее обороны. Нужно, чтобы Украина была вооружена до зубов, как, например, Южная Корея, чтобы у нее была возможность удерживать Россию от повторных атак. Я ожидаю некоего соглашения или договоренности между США, возможно, с некоторыми другими странами и Украиной, чтобы повысить безопасность Украины, пока она не станет членом НАТО".

По мнению Ходжеса, Россия готова воевать с Украиной, пока у нее "есть тела, которые Путин готов бросить в мясорубку".

"Пока Путин чувствует, что его не могут победить, он будет продолжать тратить жизни и ресурсы на достижение своей цели", – сказал Бен Ходжес.

При этом военный считает позитивным моментом раскол в российских элитах, в частности "ненависть" между владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Пока они борются друг с другом, они не могут разработать последовательную стратегию войны. Кроме того, очевидно, что в окружении Путина есть много недовольных, в том числе олигархов, которые теряют деньги из-за "спецоперации".

"Конечно, эта война – катастрофа для России. Я думаю, именно поэтому у президента Путина такой сильный аппарат внутренней безопасности: он пытается защитить себя и свой режим", – сказал Ходжес.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ходжес считает, что будущий президент РФ вряд ли сможет быть хуже Путина. При этом не стоит исключать сценарий распада РФ или отделения некоторых ее территорий.

– По мнению Ходжеса, утечка данных из Пентагона никак не отразится на будущем контрнаступлении ВСУ. Проблема затронет не Украину, а США, ведь именно они фактически продемонстрировали "уязвимость".

– Ранее Ходжес заявил, что освобождение Крыма имеет решающее значение в войне. Он допустил, контрнаступление ВСУ будет нацелено именно на деоккупацию украинского полуострова.

– Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом 2023 года. Наибольшее давление на государство в этом отношении оказывает украинское общество изнутри.