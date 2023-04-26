'Контрнаступление тихонечко уже идет': в ВСУ рассказали детали. Видео

Пока все с нетерпением ждут начала украинского контрнаступления, оно уже "тихонько идет". Украинские воины сейчас методически работают над уменьшением мощностей и возможностей вражеской группировки.

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Защитники нашего государства уничтожают вражеские склады боеприпасов, наносят удары по местам скопления российской техники и личного состава. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Мы – Украина".

Гуменюк отметила, что украинское командование четко понимает, на что способна вражеская группировка на территории Украины, поэтому украинские воины делают все возможное, чтобы ослабить оккупационное войско.

"Мы не склонны недооценивать врага, мы знаем специфику формирования этой группировки, понимаем ее мощности, ее потенциал и работаем методически над тем, чтобы эти мощности и возможности были минимизированы. То есть в этом как раз и заключается то самое контрнаступление, которое все ждут-ждут, когда уже начнется, когда уже можно снимать, показывать и публиковать", – подчеркнула Гуменюк.

Она также отметила, что долгожданное контрнаступление Сил обороны Украины уже "тихонько идет".

"А оно (украинское контрнаступление. – Ред.) тихонечко идет, такими небольшими шагами, но уверенными. И идет оно к тому, что мощи врага уничтожаются. Исчезают склады с боеприпасами. Взрываются пункты сосредоточения техники. Прилетает в места скопления личного состава. И вот эта даже не очень организованная группировка становится совершенно разрозненной", – подчеркнула представитель Сил обороны юга.

Напомним, ранее стало известно, что на Запорожье оккупанты начали бежать в предвкушении контрнаступления ВСУ. Они бросают в местах предварительной дислокации даже свою военную форму, очевидно, предпочитая уносить ноги, переодевшись в гражданскую одежду.