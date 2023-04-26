Никакой паники нет? На Запорожье оккупанты стали сбегать в преддверии контрнаступления ВСУ, бросая военную форму. Видео

На Запорожье оккупанты стали сбегать из захваченных населенных пунктов, очевидно, в страхе перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Они бросают свою военную форму, на которой отсутствуют какие-либо нашивки или опознавательные знаки.

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Один из таких случаев зафиксирован в Токмакском районе, в селе Очеретоватое. В распоряжении OBOZREVATEL оказалось соответствующее видео, снятое очевидцами (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Ролик был снят по соседству с домом, где жили солдаты оккупационной армии РФ.

"За пару дней до этого солдаты съехали, а некоторые, видимо, сбежали. Боятся контрнаступления", – рассказал наш источник.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты на Запорожье случайно разрыли скотомогильник и подхватили сибирскую язву. В итоге пострадало все их подразделение.

– Оккупанты вырыли на Запорожье 70-километровый "царь-ров". Строительство этой линии обороны началось еще в сентябре 2022 года.

– Захватчики начали эвакуацию из Каменки-Днепровской на Запорожье. Туда прибывают автобусы, на которых выезжают главные коллаборанты.