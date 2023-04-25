Оккупанты на Запорожье случайно разрыли скотомогильник и подцепили сибирскую язву: пострадало все подразделение

Российские оккупанты на Запорожском направлении во время рытья окопов раскопали скотомогильник. Как следствие – все вражеское подразделение подхватило сибирскую язву.

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Об этом сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что солдаты находятся на карантине, а двух военных сначала доставили в больницу в Мелитополе, однако после подтверждения диагноза вывезли в неизвестном направлении.

"Даже украинская земля оттесняет оккупантов. Хэппи энда им точно не будет", – убежден Федоров.

Отметим, сибирская язва – острое, особенно опасное инфекционное заболевание всех видов сельскохозяйственных, домашних и диких животных, а также людей. Протекает у людей чаще с поражением кожи и образованием особого карбункула, отека и регионарного лимфоденита на фоне лихорадки и интоксикации, реже с поражением легочной, кишечной систем.

Попав в почву, при благоприятных условиях возбудитель образует спору. В форме споры он может находиться в почве неограниченное время, оставаясь жизнедеятельным и сохраняя патогенность. Почва, зараженная бациллами сибирской язвы, длительное время (70 и более лет) остается резервуаром возбудителя инфекции для благоприятных животных или человека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в сети опубликовали видео, как солдат российской армии за употребление алкоголя командование посадило в яму на три дня без еды. Перед этим оккупантов сильно избили;

– армия Путина ворует в домах украинцев носки и моющие средства. В сети показали "трофеи" убитых оккупантов.

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