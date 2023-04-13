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"Нас посадили в яму и избили": оккупанты пожаловались на расправу со стороны руководства за пьянство. Видео

Иванна Шепель
War
1 минута
4,7 т.
'Нас посадили в яму и избили': оккупанты пожаловались на расправу со стороны руководства за пьянство. Видео

Солдат российской армии за употребление алкоголя командование посадило в яму на три дня без еды. Перед этим оккупантов избили.

Видео дня

Видео инцидента было распространено в российском Telegram-канале. Утверждается, что так наказали военных разведки 99 полка, участвующих в войне в Украине (доскролльте до конца страницы, чтобы увидеть фото и видео).

Так, солдаты российской армии из Саратовской области записали видео прямо из ямы. По словам оккупанта, такое наказание они получили за то, что позволили себе выпить пива. На них сразу же донесли в военную полицию, которая посадила их в яму.

На видео оккупант рассказывает, что в яму протекает дождь, поэтому солдаты мокрые и в грязи. К тому же все три дня, пока они будут отбывать наказание, их не будут кормить.

"Сегодня произошло недоразумение, и нас посадили в яму. Такое происходит в 99 полку. И командир полка Пойда все это приветствует. Нас будут держать три дня. Ситуация в чем: мои сослуживцы позволили себе немножко выпить пива, их сдали, приехала военная полиция, и нас посадили в яму. В яме такое содержание: мы в грязи, под дождем... Мы все мокрые... Моим сослуживцам разбили лица", – говорит на видео солдат оккупационной армии.

Военный, снимавший это все на видео, утверждает, что сам не употреблял алкоголь. Однако также попал в яму, когда хотел защитить других. Поэтому его лицо осталось цело, в отличие от других военных, которых избили за пьянство. По словам оккупанта, одному из нарушителей, скорее всего, сломали челюсть.

"Нас посадили в яму и избили": оккупанты пожаловались на расправу со стороны руководства за пьянство. Видео

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