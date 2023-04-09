Оккупанты вырыли в Запорожье 70-километровый Царь-ров: в Минобороны потролили ''масштабы'' россиян. Фото

Российские оккупанты вырыли Царь-ров на оккупированных территориях Запорожской области. Он простирается на 70 км.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в Twitter. Строительство этой линии обороны началось в первых числах сентября 2022 года.

Благодаря фотографиям со спутника Sentinel-2 были обнаружены крайние точки российского укрепрайона на западе, которые находятся в окрестностях поселка Семеновка. Это находится приблизительно в девяти километрах от центра Мелитополя. Стоит отметить, что оккупационное правительство РФ в этой области выбрало Мелитополь в качестве своей столицы.

Анализ спутниковых данных показывает, что строительство этой линии обороны началось в первых числах сентября 2022 года.

Рыть траншею оккупанты начали одновременно с двух направлений и по состоянию на 18 октября мега-окоп уже был готов. Его непрерывная протяженность достигает 70 километров.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на известие о создании масштабного рва.

"Царь-колокол, треснувший при отливке, Царь-пушка, так и не выстрелившая, а теперь столь же бесполезный 70-километровый Царь-ров, выкопанный русскими на Запорожье, — это ли не уникальные черты русской цивилизации, о которой так любит говорить Путин?", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева очень недовольна тем, что США следят на подготовкой оккупантов в Крыму к контрнаступлению ВСУ. Она возмутилась, что американцы передали Украине спутниковые снимки многочисленных окопов и "зубов дракона" на полуострове.

– На фото видно, что оккупанты в Крыму вырыли длинные линии окопов и глубоких траншей, чтобы останавливать военную технику, а между укреплениями разместили артиллерию.

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