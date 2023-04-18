Оккупанты за сутки потеряли около двух рот на Донецком направлении, уничтожено много техники, – Тарнавский

За прошедшие сутки российские оккупанты потеряли на Донецком направлении около двух рот убитыми и ранеными. Кроме того, защитники Украины отправили на металлолом 8 единиц военной техники противника, в частности, танк, БМП, БТР, МТЛБ, БпЛА "Орлан-10".

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Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что за сутки враг 31 раз безуспешно атаковал позиции Сил обороны.

Со своей стороны, по данным командующего, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 826 огневых задач. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

По словам Тарнавского, оккупанты не оставляют попыток выйти на границы Донецкой области. Основные усилия врага сосредоточены на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. Против сил обороны Украины россияне регулярно применяют танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию. Обстреливаются также населенные пункты, граничащие с линией столкновения. Для корректировки огня артиллерии противник использует БпЛА.

Напомним, недавно бойцы Вооруженных сил Украины устроили "сафари" на российскую пехоту. На опубликованных в сети кадрах показали работу военных из 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. ВСУ зафиксировали местонахождение российских оккупантов, а затем нанесли ряд сокрушительных ударов. Число ликвидированных захватчиков не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– воины ВСУ уничтожили российскую БМП-3 вместе с экипажем. Вражеская бронемашина несколько недель обстреливала позиции украинских защитников;

– российский оккупант заявил, что на росТВ врут об "успехах" ВС РФ в войне против Украины. По его словам, на самом деле воевать им нечем, а потери таковы, что остатки трупов сослуживцев буквально висят на деревьях.

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