'Остатки тел висят на деревьях': оккупант пожаловался на большие потери РФ в Украине и 'афроамериканцев' в ВСУ

Российский оккупант заявил, что на росТВ врут об "успехах" ВС РФ в войне против Украины. По его словам, на самом деле воевать им нечем, а потери таковы, что остатки трупов сослуживцев буквально висят на деревьях.

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Такое признание озвучил жене военнослужащий российской армии Денис, находящейся на территории Харьковской области. Фрагменты перехвата их разговора выложил Telegram-канал группы "Информационное сопротивление".

Как отмечается, в разговоре с супругой оккупант рассказывает, что у них ситуация на фронте накаленная – со дня на день ждут прорыв украинских Сил обороны. Причем он заявил, якобы на стороне ВСУ "воюет много наемников – афроамериканцы, поляки".

"Всего тысяч четыре, а нас человек 100 всего", – убеждал захватчик.

При этом он похвастался, что к ним приехало подкрепление: одна БМП сломанная, у другой ствол отваливается, третью сожгли, поэтому в итоге осталась только одна.

Жена оккупанта поделилась, мол, по телевизору говорят, как у российской армии все хорошо. Муж-захватчик возмущенно ответил, что на самом деле у них нечем воевать. По его словам, над позициями летают "большие дроны", которые уничтожают всю их технику подряд.

"Вчера пацанов разорвало на мине – остатки тел висят на деревьях, трупы их солдат с деревни не вывозят сразу, чтобы не было больших потерь, в день только по два-три трупа, а не по 25", – признался оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее очередной оккупант пожаловался на свою судьбу. Он заявил, что командиры отправляют солдат воевать как пушечное мясо, а сами получают звезды на погоны.

Другой захватчик из Запорожского направления посетовал, что его подразделению нечего противопоставить ВСУ. По его словам, потому украинские воины даже не тратят на них снаряды.

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