'Они получают звездочки, а мы – или '200-й' или '300-й' без ноги': оккупант пожаловался на командиров. Перехват

Очередной российский оккупант, которого страна-агрессор отправила в Украину воевать и захватывать города, пожаловался на свою судьбу. Он сказал, что командиры отправляют солдат воевать с защитниками Украины, как пушечное мясо, а сами получают звезды на погоны.

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При этом оккупанты остаются в лучшем случае без рук или ног, а их командиры получают повышения в званиях. Об этом говорится в перехваченном разговоре оккупанта с женой, запись опубликовали на Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины в воскресенье, 16 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Говорили якобы 8 февраля нас разоружат в Луганске. Типо там неделю побудем и все. Мы должны в городах стоять, порядки там наводить. А мы вместе пехоты тут еб*шим. Туда вон кировчане к нам заехали, ну чуть-чуть от нас, они посмотреть что тут и просто 2 часа лежали, не вставали.. Они себе звездочек понаклеили, кто был капитаном – уже майор, кто был майором – уже полковник и тому подобное. За счет нас они получают, а мы как пушечное мясо: не хочешь идти – дезертир, посадим нах*й!" – пожаловался россиянин.

При этом он добавил, что "закосить" от участия в боевых действиях оккупанты могут только в двух случаях – тяжелое ранение или ликвидация.

В то же время с получением медицинской помощи у армии врага тоже тяжело – слишком много раненых.

"Как-то закосить тут только два варианта: тяжелый "трехсотый" без ноги, без руки или "двухсотый" и все. А в госпитале там столько народу, попробуй пробраться, чтобы тебя осмотрели. Первых смотрят тех, у кого черепно-мозговая травма, допустим осколок в голову прилетел, мозги торчат. А если у тебя осколок в руке торчит или в ляшке или пол пятки нет, пох*й – сиди. Не успели, отху*рили, зашили и все", – рассказал захватчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военнослужащий "второй армии мира" пожаловался, что не хочет воевать в Украине. По словам оккупанта, у захватчиков нет достаточного количества военной техники.

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