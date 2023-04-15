'Автоматы старые, техники нет': оккупант пожаловался жене, что не хочет воевать в Украине. Аудио

Военнослужащий "второй армии мира" пожаловался, что не хочет воевать в Украине. По словам оккупанта, у захватчиков нет достаточного количества военной техники.

Видео дня

Об этом стало известно из телефонного разговора российского военного с женой, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). Судя по нему, оккупант воюет на Запорожском направлении.

Он отметил, что его подразделению нечего противопоставить Силам обороны Украины, поэтому ВСУ даже не переводят на них снаряды.

"Взводик маленький, с нас толку никакого. У нас техники нету... да еще и автоматы, они же повыдавали нам старье все. Другие подразделения – у них новые, а у нас все старое, там половина клинит", – пожаловался россиянин.

И он, и его товарищи по службе готовы отдать все деньги, только бы вернуться обратно домой. Однако обратно в РФ пушечное мясо никто не отпустит, и солдаты РФ это понимают.

Видео содержит нецензурную лексику, 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант пожаловался на нехватку тяжелой техники во "второй армии мира". Из-за этого многим захватчикам после прибытия на передовую в Украине приходится переквалифицироваться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!