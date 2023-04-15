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"Автоматы старые, техники нет": оккупант пожаловался жене, что не хочет воевать в Украине. Аудио

София Закревская
War
1 минута
1,5 т.
'Автоматы старые, техники нет': оккупант пожаловался жене, что не хочет воевать в Украине. Аудио

Военнослужащий "второй армии мира" пожаловался, что не хочет воевать в Украине. По словам оккупанта, у захватчиков нет достаточного количества военной техники.

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Об этом стало известно из телефонного разговора российского военного с женой, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). Судя по нему, оккупант воюет на Запорожском направлении.

"Автоматы старые, техники нет": оккупант пожаловался жене, что не хочет воевать в Украине. Аудио

Он отметил, что его подразделению нечего противопоставить Силам обороны Украины, поэтому ВСУ даже не переводят на них снаряды.

"Взводик маленький, с нас толку никакого. У нас техники нету... да еще и автоматы, они же повыдавали нам старье все. Другие подразделения – у них новые, а у нас все старое, там половина клинит", – пожаловался россиянин.

И он, и его товарищи по службе готовы отдать все деньги, только бы вернуться обратно домой. Однако обратно в РФ пушечное мясо никто не отпустит, и солдаты РФ это понимают.

Видео содержит нецензурную лексику, 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант пожаловался на нехватку тяжелой техники во "второй армии мира". Из-за этого многим захватчикам после прибытия на передовую в Украине приходится переквалифицироваться.

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