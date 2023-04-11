''Танков нет, вы теперь пехота'': оккупант рассказал о рекордах переквалификации солдат во ''второй армии мира''. Перехват

Российский оккупант пожаловался на нехватку тяжелой техники во "второй армии мира". Из-за этого многим захватчикам после прибытия на передовую в Украине приходится переквалифицироваться.

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Так, танкисты в армии РФ нередко переходят в разряд пехоты. Об этом стало известно из телефонного разговора военного армии РФ с матерью, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

"Они танкисты. Вот мы ехали сюда вместе с ними в поезде, в одном вагоне мы ехали. С вагонов когда высаживались, ждали машину, им сказали, танкистам, что танков нет, вы теперь пехота, все. Автоматы выдали", – сказал он.

По словам оккупанта, российское командование стягивало на фронт все больше людей, однако пользы от них там не было. А один из танкистов, которому пришлось воевать без танка, в результате одного из прилетов потерял ногу, рассказал он.

Также захватчик сообщил, что многие военнослужащие РФ, которых они сменяли на позициях, спились за время их участия в войне против Украины.

"Половина полка я не знаю где, никто не знает, куда они пропали", – добавил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из российских оккупантов, отправленных на войну в Украину, пожаловался на отсутствие техники и даже воды у "второй армии мира". Ликвидированных товарищей по службе захватчики не могут даже забрать с поля боя.

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