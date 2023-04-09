'Мы здесь бомжи – у нас ни техники, ни оружия': оккупант пожаловался на горькую судьбу и полный игнор командования. Перехват

Один из российских оккупантов, отправленных на войну в Украину, пожаловался на отсутствие техники и даже воды у "второй армии мира". Ликвидированных "побратимов" захватчики не могут даже забрать с поля боя.

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Об этом оккупант рассказал в разговоре с супругой. Аудиоперехват опубликовали на официальном Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины в воскресенье, 9 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Россиянин признал, что командование оккупационной армии страны-агрессора России просто бросило на произвол судьбы своих солдат. Их отправили захватывать украинские территории без техники и вооружения. Даже получить зимние вещи оккупанты не смогли.

– Жена "скифа" сказала, что его тело еще где-то в лесу, чтоб его вернули на захоронение..

– Не получится в ближайшее время уж точно!

– Почему?

– У нас нет ни техники, ни вооружения. Вода замороженная приезжает, еду не на чем греть, огня нет, ничего нет. Мы бомжи здесь. Мы щенки брошенные... Если мы зайдем в ту лесопосадку, где "Скиф" остался, нас всех убьют нах*й. Там очень трудно.

– Ты сам-то как?

– Ноги потихоньку отмерзают, вещей до сих пор нет, них*я не приехало. Никакой ротации тут не слышно. Сколько мы тут сидеть будет неизвестно..

При это жена оккупанта в конце разговора просто посоветовала ему "держаться". На что он ответил, что будет молиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты жалуются на кражи среди своих военных, отсутствие отпуска и зарплаты. Они шокированы тем, что никто не обращает внимания на обеспечение солдат.

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