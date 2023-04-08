'На нас просто положили все – ни зарплаты, ни отпуска': оккупант рассказал о 'порядках' в армии РФ. Перехват

Оккупанты жалуются на кражи среди своих военных, отсутствие отпуска и зарплаты. Они шокированы тем, что никто не обращает внимания на обеспечение солдат.

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Об этом свидетельствует очередной перехват украинской разведкой телефонного разговора захватчиков. Соответствующий аудиоролик был обнародован в ГУР МО Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Разговор происходит между российским мобилизованным, который только собирается ехать на ученья, и военным РФ, который уже провел некоторое время на учебе в Валуйках в Белгородской области.

Оккупант рассказал коллеге о беспорядке и бесправии, царящем в палаточном городке, где проживают российские солдаты.

Он пожаловался на кражи, рассказал, что даже "у командира поджопник сп*здили". По его словам, они скоро будут ходить повсюду со всеми своими вещами.

Также он "обрадовал" коллегу тем, что им не выплачивают зарплату – по словам оккупанта, он даже не знает, какая она у него. А также посетовал, что их не пускают в отпуск.

"На нас просто х*й положили... Ни зарплаты, ни отпуска, них*я... К нам такое конченое отношение, что я в ах*е просто", – жалуется захватчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупант в телефонном разговоре рассказал об огромных потерях оккупационных войск РФ.

Другой российский солдат рассказал, что во "второй армии мира" все совсем не так хорошо, как говорят в РосСМИ. Он посетовал на отсутствие командования, а также на то, что захватчиков не обеспечивают самым необходимым. К примеру, форму им отдают сослуживцы, которые покидают позиции.

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