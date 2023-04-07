Из 60 человек в живых остались четверо: оккупант пожаловался матери на потери РФ на Донетчине. Перехват

Российский военнослужащий, воюющий против ВСУ на Донетчине, признался в больших потерях оккупационных войск РФ. По его словам, только после одного штурма из 60 "обученных" захватчиков-морпехов живыми вернулись четверо.

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На такие фронтовые будни российский солдат пожаловался матери в телефонной беседе. Фрагмент перехвата в распоряжение OBOZREVATEL предоставили хакеры из группировки "Фронтовые разговоры оккупантов" (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

Из перехвата следует, что обсуждение идет о горе-штурмовиках, которые припхались в Украину где-то из-под Архангельской области РФ. "Опытный" путинский вояка утверждает, что новомобилизованные три месяца пьянствовали под Мурманском вместо того, чтобы учиться, поэтому почти сразу и погибают на фронте.

"Ну вот у них было же, это – слаживание под Мурманском. Готовили на штурмовиков. Ну это же Северный флот, как бы считается, морпехи. Он же, когда там три месяца находился, ему деньги платили. Деньги не маленькие, мам. Они там пьянствовали все, в основном. Говорят, надо отдать руководству 30 тысяч, чтобы им разрешали бухать", – возмущенно рассказал захватчик.

На притворное удивление матери, мол, "Боже мой!", он попытался исправить сказанное, указав, якобы в том лагере "мобиков" так быстро всему научили, что им уже нечем было заняться, кроме как распивать спиртное.

Потом, по его словам, российских новобранцев переправили под Артемовск (так оккупанты называют украинский Бахмут. – Ред.), где сейчас идут бои. Из разговоров среди товарищей он понял, что ночью их хотели передислоцировать с одного места в другое, однако они попали под украинскую артиллерию.

"Сначала как будто говорили 70, сейчас уже 60. Ну короче, из 60 выжило только четверо. Вот и Ильюха в их числе. Накрыло всех артиллерией. Ну как это, Люба рассказывает Наташе, он только упал, голову прикрыл, как учили на слаживании. Автомат весь разбит, в осколках весь. У него одна штука попала в руку и три в ногу. А одна из ноги насквозь прошла. Ну эта короче, осколочная..." – пересказал оккупант.

На этих словах россиянка недоверчиво переспросила сына: "Прямо весь батальон сгорел?.. Ой!". Тот подтвердил, объяснив, что сейчас идет "война артиллерии", а стрелкового боя почти нет. Ради убедительности оккупант объяснил матери, почему военных ВС РФ домой в закрытых гробах привозят.

"Потому что разрывает людей на части… Каждый день по три человека из Архангельской области, каждый день. Ну это они выставляют, знаешь, погиб в марте, 20 какого-то там, четвертого марта. Вот сейчас у меня парень с работы, у него друг приехал оттуда. Отпустили на 14 дней. Он говорит, из области сразу один гроб не везут. Накапливают сначала, ну там наверняка какие-то морозильные камеры. И вот он говорит, накопится вагон и везут", – объяснил захватчик.

Он посоветовал матери тоже "сделать Интернет" и зарегистрироваться в российских соцсетях, потому что там все-таки новости о потерях путинской армии "скорее поступают, чем в газетах".

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны количество ликвидированных на украинской земле оккупантов достигло уже 177,1 тыс. человек. Накануне защитники Украины обезвредили 480 захватчиков, два их танка и восемь артиллерийских систем.

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