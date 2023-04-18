Оккупанты обречены на смерть: в сети показали, как 'Бешкетники Сирка' отрезают врагу путь к бегству. Видео

Защитники Украины продолжают пресекать попытки российских оккупантов продвигаться на фронте. Захватчики обречены на смерть, потому что украинские военные отрезают им путь к бегству.

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Недавно бойцы Вооруженных сил Украины устроили сафари на российскую пехоту. Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

На кадрах, в частности, показана работа военных из 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

"Бешкетники Сирка" из 92-й бригады отрезают оккупантам путь к бегству", – отметил Бутусов.

На видео можно увидеть, как ВСУ зафиксировали местонахождение российских оккупантов, а затем нанесли ряд сокрушительных ударов. Число ликвидированных захватчиков не уточняется.

Следует отметить, что украинские защитники в активном режиме проводят "демилитаризацию" российских оккупантов. За последнюю неделю Вооруженные силы Украины уничтожили 6 баз оккупантов и 5 складов с боеприпасами.

Украинские защитники продолжают контратаковать и ликвидировать живую силу противника. Так, 15 апреля бойцы Луганского пограничного отряда устроили оккупантам минную "вечеринку" в Бахмуте.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская армия за время полномасштабной войны потеряла более 10 тыс. единиц техники. В частности, оккупанты лишились 2/3 танков и почти половины БМП, с которыми начинали вторжение в Украину.

Значительная часть потерь оккупационной армии РФ в Украине вызвана небоевыми причинами. Российских захватчиков в Украине также часто "выкашивали" инциденты, вязанные с чрезмерным употреблением алкоголя.