Значительная часть потерь армии России в Украине вызвана небоевыми причинами – британская разведка

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 200 тысяч своих солдат. Однако часть из них погибла далеко не в бою.

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Российских оккупантов в Украине также "выкашивали" инциденты, преступления и смерти, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Часть из почти 200 тысяч ликвидированных в Украине российских захватчиков за время полномасштабного вторжения России в Украину погибли далеко не на поле боя и не от украинских снарядов. Причиной их смертей часто становилось чрезмерное употребление россиянами алкоголя даже на фронте.

"27 марта 2023 года российский новостной канал в Telegram сообщил о "чрезвычайно высоком" количестве инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя среди развернутых российских войск", – отметили в Минобороны Британии.

К алкоголю как фактору, умножавшему потери РФ в живой силе, добавились и другие небоевые причины.

"Остальные главные причины небоевых потерь, вероятно, включают плохое владение оружием, дорожно-транспортные происшествия и климатические травмы, такие как переохлаждение. Российские командиры, вероятно, считают распространенное злоупотребление алкоголем особенно вредным для боевой эффективности", – констатировали в британском оборонном ведомстве.

Однако традиции "русского мира", важным "столпом" которых является широко распространенное употребление алкоголя, прочно укоренились, в частности, и в российской армии.

"Однако, поскольку пьянство распространено в большей части российского общества, оно долгое время рассматривалось как молчаливо принятая часть военной жизни, даже во время боевых действий", – отметили в МО Британии.

Напомним, накануне в британской разведке констатировали, что зимнее наступление Герасимова на Украину обернулось полным провалом России.

За скудные успехи на Донбассе оккупационная армия заплатила десятками тысяч жизней и потерей огромного количества техники.

В то же время провал "ответственного за сво" Валерия Герасимова на фронте в Украине не повлиял на его пребывание в должности начальника российского генштаба, которую он занимает уже более 10 лет. Похоже, потери живой силы Кремль смущают мало, а выводов из своих ошибок там так и не начали делать.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины силам российских захватчиков дали похожую оценку. Там заявили, что оккупанты не достигли ни одной из поставленных Кремлем целей, а "большое российское наступление" на Украину захлебнулось. Захватчики так и не смогли выполнить приказ Путина по выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца марта.

Это было нужно Кремлю, чтобы "скормить" российскому населению якобы достигнутую "победу" и попытаться заморозить боевые действия. Ведь затяжная война для РФ чревата полной катастрофой.