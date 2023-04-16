Хроники 'демилитаризации': ВСУ за неделю уничтожили 6 баз оккупантов и 5 складов с боеприпасами

Украинские защитники в активном режиме проводят "демилитаризацию" российских оккупантов. За последнюю неделю Вооруженные силы Украины уничтожили 6 баз оккупантов и 5 складов с боеприпасами.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Там опубликовали карту с городами, где бойцы ВСУ устроили мощную "бавовну" военным преступникам РФ (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Так, взрывы раздавались в Херсонской, Луганской и Запорожской областях:

– Кинбурнская коса – минус склад с оружием

– Херсонский район – минус 2 склада с боеприпасами

– Рубежное (Луганская область) – минус уничтожена база оккупантов

– Бердянский район (Запорожская область) – ликвидирован штаб военных преступников РФ

– Токмак (Запорожская область) – попадание в базу захватчиков

– Троицкое (Луганская область) – ВСУ попали в штаб оккупантов

– Пантелеймоновка (Луганская область) – уничтожен склад с оружием

– Скадовский район (Херсонская область) – попадание в склад с оружием и штаб военных РФ

– Каховский район (Херсонская область) – украинские защитники уничтожили базирование врага.

Отметим, за прошедшие сутки, 15 апреля, защитники Украины отправили на "концерт Кобзона" еще 520 военных армии государства-террориста России. Так, за весь период полномасштабной войны в Украине потери вражеских войск в живой силе составили 182 070 захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение недели с 3 по 9 апреля воины Сил обороны нашего государства уничтожили три склада с оружием оккупантов и пять их мест базирования.

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