Россия потеряла в Украине более 10 тыс. единиц техники, в том числе 2/3 танков и почти половину БМП – Oryx

Российская армия за время полномасштабной войны потеряла более 10 тыс. единиц техники. В частности, оккупанты потеряли 2/3 танков и почти половину БМП с которыми начала вторжение в Украину.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные проекта Oryx. Так, за 414 дней войны 10 014 единиц военной техники РФ были уничтожены, повреждены или захвачены Вооруженными силами Украины.

Как отмечается в проекте, потери на самом деле могут быть примерно на 20% выше, поскольку учтена только та техника врага, об уничтожении или захвате которой есть подтверждение в виде фото или видео.

Больше всего россияне потеряли в войне танков – 1908 единиц, а также боевых машин пехоты – 2288 единиц. В частности, потери составляют 65% от всего количества танков и 44% от количества БМП, которые российская армия имела перед вторжением в феврале 2022 года, не учитывая технику находившегося на хранении врага.

Так, украинский Forbes в марте 2023 года оценил общую стоимость утраченной РФ в войне с Украиной техники на сумму 25 миллиардов долларов. Если перевести эту сумму в российскую валюту – это 2 триллиона рублей, что составляет 7% всех расходов федерального бюджета РФ в 2023 году.

Как сообщалось ранее, российские кафиры все чаще стали сами наносить себе различные увечья, чтобы не идти в бой. В частности, оккупанты, чтобы не воевать, часто стреляют себе в ноги, участились также случаи самоубийств.

Как сообщал OBOZREVATEL, значительная часть потерь оккупационной армии РФ в Украине вызвана небоевыми причинами. Российские захватчики в Украине также часто "выкашивали" инциденты, преступления и смерти, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя.